JPMorgan deberá pagar más de 4 millones a Brent Bodner por despido

JPMorgan deberá pagar más de 4 millones de dólares a ex empleado tras fallo arbitral por despido improcedente.

Un organismo arbitral determinó que el despido de un ex corredor de bolsa de JPMorgan Chase no cumplió con los criterios de justificación laboral, por lo que ordenó al banco pagar una indemnización superior a los 4 millones de dólares.

La resolución, emitida por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés), también instruye a la institución financiera modificar el registro laboral del exempleado, eliminando la versión de despido de su expediente y clasificando su salida como voluntaria.

El origen de la disputa

El conflicto involucra a Brent Ryan Bodner, quien trabajaba para la firma en Beverly Hills, California, y fue despedido en 2024 luego de una investigación interna sobre el uso de gastos corporativos.

De acuerdo con la defensa del ex empleado, la compra de alimentos había sido previamente autorizada como parte de una reunión de negocios. Sin embargo, JPMorgan sostuvo que el gasto correspondía a una fiesta privada relacionada con el Super Bowl, lo que habría violado las políticas internas de la empresa.

Además de la compensación económica, el fallo arbitral obliga al banco a:

- Reembolsar 800 dólares por costos de presentación.

- Modificar el registro laboral de Bodner para indicar una salida voluntaria.

- Eliminar la explicación de rescisión de su expediente interno.

Versiones encontradas

La defensa de Bodner argumentó que el gasto fue gestionado por su asistente, quien presuntamente solicitó autorización previa para la compra de alimentos destinados a una actividad laboral.

El abogado Marc Seldin Rosen afirmó que existían documentos que comprobaban la entrega en el domicilio del empleado y que nunca hubo intención de ocultar el uso del gasto corporativo.

Actualmente, según su representación legal, Bodner trabaja para Wells Fargo.

La respuesta de JPMorgan

Tras conocerse la resolución, JPMorgan manifestó su desacuerdo con el fallo arbitral.

Un portavoz de la institución señaló que el banco se encontraba "decepcionado por el resultado" y rechazó la interpretación de los hechos presentada durante el proceso.

La empresa sostuvo que su investigación interna concluyó que el gasto no estaba relacionado con un evento laboral autorizado, sino con una reunión privada entre familiares y amigos, lo que representó un incumplimiento de las políticas corporativas.

Asimismo, argumentó que el despido respondió a una pérdida de confianza derivada del uso indebido de recursos de la compañía.