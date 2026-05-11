Donald Trump viaja a China para reunión con Xi Jinping

Después de meses de especulación, la fecha finalmente está sobre la mesa: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump viajará a China para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, en una visita que promete ser mucho más que un encuentro diplomático.

La reunión se realizará en Beijing los días 14 y 15 de mayo, luego de que Trump aceptara la invitación formal del líder chino, reactivando uno de los diálogos políticos más tensos —y observados— del planeta.

La relación entre Estados Unidos y China ha sido tensa por años, marcada por aranceles y disputas tecnológicas.

Pero esta no será una visita cualquiera. La relación entre Estados Unidos y China ha atravesado años de choques por aranceles, tecnología, inteligencia artificial y disputas geopolíticas. Aun así, Trump ha insistido en presumir una relación "fuerte" con Xi Jinping, incluso en medio de desacuerdos sobre comercio y seguridad internacional.

El encuentro llega en un momento delicado: ambas potencias intentan evitar una nueva escalada económica mientras el mundo enfrenta incertidumbre por conflictos internacionales y mercados nerviosos. China quiere estabilidad para proteger su economía; Trump, por su parte, busca fortalecer la posición estadounidense sin aparecer debilitado frente a una de las naciones más poderosas del planeta.

Trump regresa a Beijing casi una década después de su primera visita, en un contexto global diferente.

¿Por qué esta reunión importa tanto? Detrás de las fotografías oficiales y los apretones de manos hay temas explosivos: la guerra comercial entre ambas potencias y los aranceles aún pendientes; Taiwán, uno de los asuntos más sensibles para Beijing; tecnología e inteligencia artificial, donde Estados Unidos y China compiten por el liderazgo global; conflictos internacionales, especialmente el papel de China frente a Irán y Rusia.

Los analistas coinciden en algo: no se esperan milagros diplomáticos, pero sí un intento de reducir tensiones antes de que escalen a algo más grande.

Analistas no esperan milagros diplomáticos, pero sí un intento de reducir tensiones entre ambas potencias.

La visita tendrá además un componente simbólico. Será el regreso de Trump a China por primera vez desde su visita presidencial de 2017, cuando Xi Jinping lo recibió con una fastuosa ceremonia en la Ciudad Prohibida. Ahora, el escenario es distinto: China tiene más peso global, el tablero político internacional cambió y la competencia entre ambos países es mucho más intensa.

La gran pregunta es si este viaje servirá para enfriar tensiones... o si solo será una pausa antes de un nuevo choque entre las dos economías más grandes del mundo.