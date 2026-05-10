México celebra oro histórico de Sebastián García en arco compuesto

México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archery

Con el eco de un grito que se elevó hasta el cielo, Sebastián García inmortalizó un instante de gloria. Sus manos alzadas en señal de triunfo buscaron las gradas donde la delegación mexicana lo vitoreaba, mientras una sonrisa incontenible iluminaba su rostro.

Había conquistado lo imposible: tras un duelo vibrante, flecha a flecha, frente al francés Nicolas Girard, la final se resolvió en una flecha de oro. El marcador empatado 145-145 convirtió cada respiración en tensión pura, hasta que la precisión de García lo llevó a rozar el punto más cercano al centro de la diana y colocar a México en lo más alto del podio en el arco compuesto varonil.

García, quien al recibir el oro mostró con orgullo una cadena que colgaba de su cuello y que guarda un significado especial, había forjado su camino al metal áureo con temple y precisión.

Sebastián García se convierte en el primer mexicano en ganar oro individual en World Archery.

En semifinales, derrotó al experimentado danés Martin Damsbo por un ajustado 146-145, un triunfo que le dio la confianza necesaria para encarar la batalla definitiva. Ese duelo previo no solo fue un paso hacia la final, sino también la confirmación de que su puntería y serenidad estaban listas para escribir historia.

Ya en el duelo por la gloria, García se sobrepuso al fuerte viento y, en momentos clave, atendió las indicaciones de su entrenadora para mantener la calma y la precisión.

El joven arquero de 23 años superó a competidores de renombre en el certamen internacional.

Su actuación dejó una huella imborrable en el certamen de World Archery: el coahuilense se convirtió en el primer atleta mexicano de apenas 23 años en conquistar una medalla de oro individual dentro del serial.

Con la bandera nacional ondeando en lo más alto de China, Sebastián García se despidió del certamen con otra sonrisa que reflejaba plenitud. Su triunfo marcó el cierre de una participación histórica para México, que regresa con un oro, una plata y un bronce, reafirmando su lugar entre las potencias del arco mundial.