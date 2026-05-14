CDC monitorea 41 contactos de hantavirus en Estados Unidos

AUSTIN, Texas — Las autoridades de salud de Estados Unidos mantienen bajo vigilancia a 41 personas en todo el país tras confirmarse su contacto con individuos infectados por la variante andina del hantavirus, vinculada a un brote detectado en el crucero MV Hondius.

El grupo bajo monitoreo se divide en tres categorías: 18 personas evacuadas directamente desde el barco que permanecen en centros de salud; pasajeros que desembarcaron antes de que se detectara la emergencia; y un tercer grupo que compartió un vuelo con un pasajero infectado que viajaba desde la isla de Santa Helena hacia Johannesburgo presentando síntomas.

David Fitter, funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), informó en una sesión con periodistas que, aunque la situación requiere seguimiento, el riesgo para el público en general continúa siendo bajo. Hasta el momento, no se han confirmado casos positivos dentro del territorio estadounidense.

Protocolos de aislamiento y origen del brote

De las personas monitoreadas, 23 permanecen en sus hogares bajo observación directa de los CDC. La agencia ha recomendado a este grupo cumplir con un periodo de aislamiento de 42 días. "Estamos trabajando de cerca con los pasajeros y nuestros socios de salud pública para garantizar el acceso rápido a atención médica en caso de síntomas", señaló Fitter.

El brote se originó a bordo del crucero MV Hondius, que transportaba a 147 pasajeros y tripulantes. El viaje comenzó en Ushuaia, Argentina, y recorrió varias islas del Atlántico antes de llegar a las Islas Canarias. Durante el trayecto, se registraron múltiples contagios que resultaron en la muerte de tres personas. Los 18 estadounidenses que formaban parte de la expedición regresaron al país el pasado lunes por la madrugada.

Sobre el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral poco común pero de alta gravedad. Se transmite principalmente a través del contacto con orina, saliva o heces de roedores infectados, generalmente al inhalar partículas contaminadas en espacios cerrados.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares, cefalea y náuseas. Sin embargo, el cuadro clínico puede evolucionar rápidamente hacia complicaciones pulmonares graves, como dificultad respiratoria, acumulación de líquido en los pulmones y baja presión arterial.

Las autoridades insisten en que el monitoreo actual es una medida preventiva para evitar la propagación de la variante andina, conocida por su potencial de transmisión.