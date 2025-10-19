Robo de joyas en el Museo del Louvre conmociona a París

París, Francia. Este domingo 19 de octubre, el mundo del arte y la seguridad se vieron sacudidos por un cinematográfico robo perpetrado en la capital francesa. Un grupo de asaltantes consiguió penetrar el prestigioso Museo del Louvre, logrando sustraer piezas de la galería de gemas y piedras preciosas, cuyo valor ha sido calificado como "inestimable" por las autoridades. El incidente ha forzado el cierre temporal del recinto.

Según el Ministro del Interior, Laurent Nuñez, entre tres y cuatro individuos ejecutaron el audaz plan en tan solo siete minutos. Los ladrones accedieron a la "Sala Apolo" desde el exterior, utilizando un brazo articulado montado en un camión para franquear las defensas. Una vez dentro, forzaron y vaciaron "dos vitrinas", empleando supuestamente pequeñas motosierras para su cometido.

El botín consistía en una parte de la colección real de joyas, que incluye los históricos diamantes de la corona de Luis XIV, el Rey Sol, tales como el famoso Regente, el Sancy y el Hortensia, además de un collar de esmeraldas y diamantes que el emperador Napoleón obsequió a su esposa, María Luisa.

A pesar de la magnitud del atraco, la Ministra de Cultura, Rachida Dati, confirmó posteriormente que una de las piezas sustraídas fue recuperada en las inmediaciones del museo, aunque se presume que podría estar dañada.

La Fiscalía de París ha iniciado una investigación de alto nivel, clasificando el suceso como "robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos", y la Brigada de Represión del Crimen Organizado de la Policía Judicial está a cargo del caso. Este asalto, por su precisión y el valor histórico de las piezas perdidas, representa uno de los golpes más serios contra el patrimonio cultural de Francia en años recientes.