Detenido turista por agredir a foca monje en Hawái

HONOLULU — Un turista residente del estado de Washington fue detenido por autoridades federales tras ser captado lanzando una roca de gran tamaño a la cabeza de una foca monje en Hawái, una especie en peligro crítico de extinción. El incidente, ocurrido en una playa de Maui, ha generado indignación local debido al estatus de protección del animal.

El Departamento de Justicia identificó al acusado como Igor Lytvynchuk, de 38 años. Su arresto se llevó a cabo el pasado miércoles cerca de Seattle por agentes especiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Los hechos en la playa de Maui

De acuerdo con el informe de la fiscalía federal, el suceso ocurrió el pasado 5 de mayo. Lytvynchuk fue observado por varios testigos en la orilla del mar mientras seguía de cerca a una foca monje conocida localmente como "Lani". En ese momento, el ejemplar se encontraba en la superficie del agua interactuando con un tronco flotante.

Imágenes grabadas por residentes muestran al hombre recogiendo una piedra descrita por los presentes como "del tamaño de un coco". Acto seguido, la lanzó directamente hacia la cabeza del mamífero marino. Según el escrito judicial, el proyectil rozó el hocico de Lani, lo que provocó que el animal se sobresaltara y se incorporara fuera del agua bruscamente.

Tras la agresión, los testigos confrontaron a Lytvynchuk y le advirtieron que las autoridades habían sido notificadas. Según los documentos de la corte, la respuesta del acusado fue que era "lo suficientemente rico como para pagar las multas".

Consecuencias legales y protección de la especie

El fiscal federal de Hawái, Ken Sorenson, informó que Lytvynchuk enfrenta cargos por violar la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. De ser hallado culpable, podría ser sentenciado a hasta un año de prisión por cada cargo, además de enfrentar multas que podrían sumar 70 mil dólares y un periodo de libertad supervisada.

La foca monje hawaiana es una de las especies de pinnípedos más amenazadas del mundo. Según datos de la NOAA, solo quedan aproximadamente 1,600 ejemplares en estado salvaje. El ejemplar atacado, Lani, es particularmente apreciado por la comunidad de Maui tras haber regresado a la zona después de los devastadores incendios forestales recientes.

El caso subraya la estricta vigilancia de las autoridades federales sobre las interacciones entre humanos y vida silvestre en el archipiélago, donde el hostigamiento a especies protegidas es un delito federal.