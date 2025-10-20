Colisión fatal en Hong Kong: Avión de carga impacta contra vehículo en pista norte

Avión de carga colisiona contra vehículo de servicio en aeropuerto de Hong Kong y deja 2 muertos

Saldo de 2 muertos en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong tras colisión de un avión de carga. La madrugada del lunes 20 de octubre, a las 3:50 de la mañana, se reportó una colisión en la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong.

De acuerdo con el departamento de policía de la ciudad, la aeronave, un Boeing 747-481, giró bruscamente tras tocar tierra y, al no lograr detenerse en los límites de la pista, terminó en el mar.

Durante la maniobra, el avión chocó contra un vehículo de servicio que tenía a dos trabajadores dentro; ambos murieron. Pasajeros del avión sobreviven tras choque en aeropuerto de Hong Kong.

Tras el choque, la aeronave y el vehículo de servicio terminaron en el mar, por lo que en un principio la calidad de los trabajadores era de desaparecidos.

Con el transcurso de las labores de búsqueda y rescate, el primer cuerpo, de un hombre de 30 años, fue localizado sin vida. El segundo, de 41 años de edad, fue trasladado al Hospital North Lantau y declarado muerto tiempo después. El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong aseguró que la pista norte del aeropuerto continuará cerrada hasta que concluyan la remoción de escombros, así como las inspecciones técnicas de seguridad.

Tras el incidente se iniciaron maniobras para sacar al avión y el vehículo del agua.

Del mismo modo, se dio inicio a una investigación para determinar los motivos exactos que llevaron a la desviación del avión sobre la pista de aterrizaje.