Berlín lanza programa para recompensar acciones ecológicas

Berlín premiará a turistas y residentes que recojan basura o usen transporte sostenible este verano

La capital alemana puso en marcha BerlinPay, un programa piloto que ofrecerá descuentos, paseos en canoa, bebidas y experiencias culturales a turistas y residentes que participen en actividades sostenibles durante el verano.

La iniciativa busca fomentar una relación más responsable con los espacios públicos y naturales de la ciudad, especialmente en zonas cercanas al río Spree, canales y áreas acuáticas de Berlín.

Detalles sobre el programa BerlinPay y sus beneficios

BerlinPay es una campaña impulsada por la oficina oficial de turismo de Berlín que recompensa acciones consideradas positivas para el medio ambiente y la comunidad.

Entre las actividades que podrán generar beneficios se encuentran:

- Usar bicicleta o transporte público.

- Participar en jornadas de limpieza.

- Recoger basura durante recorridos en canoa o kayak.

- Apoyar proyectos sociales.

- Sumarse a actividades relacionadas con el cuidado de espacios naturales.

A cambio, los participantes podrán obtener descuentos, bebidas gratuitas, talleres, paseos acuáticos y experiencias culturales.

El programa estará vigente del 14 de mayo al 14 de junio de 2026 como parte del Año Temático del Turismo Acuático en Berlín.

Acciones sostenibles que se pueden realizar en Berlín

Las personas interesadas deberán consultar en la plataforma oficial de visitBerlin las actividades disponibles, así como las condiciones de participación y registro.

Las recompensas dependerán de la disponibilidad de cada empresa o institución participante, por lo que algunas actividades tendrán cupo limitado, horarios específicos o requisitos particulares.

El objetivo del programa no es únicamente limpiar espacios públicos, sino promover un turismo más participativo y consciente.

Impacto del programa en la limpieza de espacios públicos

Entre los incentivos contemplados por BerlinPay se encuentran:

- Paseos gratuitos o con descuento en canoa y kayak.

- Recorridos por el río Spree.

- Talleres artísticos junto al agua.

- Actividades de riego y cuidado ambiental.

- Descuentos en restaurantes flotantes.

- Bebidas de cortesía.

- Experiencias culturales y recreativas.

En algunos casos, las actividades incluirán limpieza de vías navegables mientras los visitantes recorren la ciudad.

El río Spree, eje central del proyecto

La campaña está enfocada principalmente en el turismo acuático debido a la importancia del río Spree, los canales y lagos para la vida de verano en Berlín.

Las autoridades buscan incentivar el cuidado de estos espacios mediante actividades que mezclen recreación, movilidad sostenible y participación ambiental.

El mensaje central es que la experiencia turística también depende del estado de los espacios públicos y naturales de la ciudad.

El problema de basura en Berlín

El programa surge en medio de preocupaciones por el aumento de residuos en espacios públicos.

Datos retomados por medios europeos indican que la limpieza de basura vertida ilegalmente costó a Berlín alrededor de 13.1 millones de euros el año pasado, cifra superior a los 10.3 millones registrados previamente.

Además, el distrito de Neukölln reportó unas 15 mil denuncias anuales relacionadas con basura.

Las autoridades también han endurecido las sanciones por tirar residuos en la vía pública. Según reportes citados en la información base:

- Arrojar colillas puede generar multas de hasta 250 euros.

- Casos graves de basura ilegal pueden alcanzar sanciones de hasta 3 mil euros.

- El vertido irregular de objetos voluminosos o peligrosos puede superar los 15 mil euros.

Inspirado en Copenhague

BerlinPay toma como referencia el modelo CopenPay, desarrollado en Copenhague, donde los visitantes reciben beneficios por realizar acciones sostenibles, como usar bicicleta, llegar en tren o participar en actividades ambientales.

De acuerdo con Wonderful Copenhagen, el programa danés reportó resultados positivos durante su fase piloto en 2024, incluyendo un aumento de 29% en la renta de bicicletas y la recolección de toneladas de basura.

"¿Será permanente?"

Por ahora, BerlinPay funcionará únicamente como programa piloto hasta junio de 2026.

Sin embargo, si la iniciativa genera buenos resultados, Berlín podría considerar ampliar o repetir el modelo en futuras temporadas turísticas.

La ciudad apuesta por una idea cada vez más popular en Europa: premiar a los visitantes que contribuyen al cuidado del destino, en lugar de tratarlos solo como consumidores de experiencias.