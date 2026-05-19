Coca-Cola cerrará embotelladora en Ventura: fin de una era

Coca-Cola cerrará histórica embotelladora en California tras más de 100 años de operación

La histórica planta embotelladora de Coca-Cola en Ventura, California, dejará de operar el próximo 10 de julio, poniendo fin a más de un siglo de actividad industrial en la región.

La instalación, operada por Reyes Coca-Cola Bottling desde hace varios años, inició operaciones en 1912 y durante décadas fue uno de los principales centros de producción y distribución de bebidas en la zona.

Fin de una era en Ventura

El cierre marca el término de una planta considerada emblemática para la ciudad de Ventura, donde durante generaciones formó parte de la actividad económica local y del crecimiento industrial de la región.

Durante años, la embotelladora abasteció una parte importante del mercado del sur de California y produjo miles de cajas de bebidas diariamente.

Más de 80 trabajadores serán afectados

La decisión impactará directamente a 85 empleados que actualmente laboran en la planta.

La compañía informó que buscará reubicar a parte del personal en otras instalaciones operadas por Reyes Coca-Cola Bottling en el sur de California, como parte del proceso de transición.

¿Por qué cerrará la planta?

De acuerdo con la empresa, el cierre forma parte de una estrategia de reorganización operativa enfocada en mejorar la eficiencia de producción, optimizar costos y consolidar operaciones en centros más modernos y funcionales.

La compañía señaló que realiza revisiones periódicas de su red de producción para mantener competitividad y sostener el crecimiento a largo plazo.

En años recientes, Reyes Coca-Cola Bottling también ha implementado ajustes similares en otras plantas de la región.

Tendencia en la industria de bebidas

Especialistas señalan que este tipo de cierres responde a una tendencia global dentro de la industria de bebidas y alimentos, donde las empresas buscan modernizar procesos, automatizar operaciones y concentrar producción en instalaciones de mayor capacidad.

La estrategia permite reducir costos logísticos y operativos en un mercado cada vez más competitivo.

Cierre definitivo en julio

El cese definitivo de operaciones está programado para el 10 de julio, fecha que marcará el final de una planta con más de 100 años de historia en Ventura y que formó parte de la red de producción de Coca-Cola en California desde principios del siglo XX.