El nuevo gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, ya inició sus radicales cambios a la débil economía de su país, pues el ministro de Economía anunció una devaluación del peso argentino del 54%, así como un significante recorte a los gastos del estado.

Luis Caputo, ministro de Economía, dio a conocer que el peso argentino ya no valdrá, 365.5 por dólar, si no 800 pesos por dólar. Asimismo señaló que si no se hacía este radical cambio, la inflación argentino hubiera empeorado aún más.

"Vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación (...) Si seguimos como estamos, no tengan dudas que vamos a una hiperinflación", apuntó el ministro.

Con una pobreza del 40%, Caputo anunció que el Gobierno aumentará el gasto en programas de ayuda social para aliviar la situación de los sectores más vulnerables.

El Gobierno de Milei, quien asumió la presidencia el domingo tras derrotar al peronismo en un balotaje, también reducirá al mínimo las transferencias discrecionales de fondos nacionales a las provincias.

Los gobienro anteriores argentinos habría mantenido de manera artificial el cambio del peso argentino en un intento de evitar la salida de dólares de las arcas nacionales, pero esto solo agravo el problema económico argentino.

Milei prometió en campaña la salida de Argentina del BRICS, una asociación de 5 naciones a la que argentina pretendía entrar en un intento de rescatar la débil economía. Ahora Argentina busca integrarse a la La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico así como dejar Mercosur.