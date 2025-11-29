Incendio en Hong Kong: 128 muertos y 200 desaparecidos en Wang Fuk Court

Las autoridades de seguridad de Hong Kong actualizaron la cifra de víctimas del catastrófico incendio que arrasó un complejo de edificios de departamentos y oficinas en el distrito financiero. El saldo oficial de fallecidos asciende a 128 personas, y se estima que aún hay 200 personas desaparecidas.

El siniestro, que afectó la urbanización Wang Fuk Court, compuesta por ocho torres de 32 plantas, ocurrió el pasado miércoles. El jefe de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, declaró en rueda de prensa que no se descarta la posibilidad de encontrar más cuerpos a medida que la policía acceda a los edificios para realizar investigaciones detalladas. Hasta el momento, solo se han logrado identificar los cuerpos de 39 de los 128 fallecidos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades informaron que detuvieron a ocho personas por su probable responsabilidad en el siniestro. Además, se señaló que las alarmas contra incendios de los edificios no funcionaron correctamente, lo que contribuyó a la rápida propagación del fuego y a la magnitud de la tragedia.

Aunque las labores de rescate concluyeron, las autoridades están enfocadas en asegurar que la temperatura del complejo disminuya antes de permitir el acceso de la policía para la recolección de pruebas y la continuación de las investigaciones.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

El incendio es considerado el más mortífero en Hong Kong desde 1948, cuando 176 personas murieron en un almacén. La magnitud del desastre ha generado comparaciones con el infierno de la Torre Grenfell en Londres, ocurrido en 2017.

Decenas de personas se reunieron este viernes en el lugar del siniestro para depositar ofrendas florales frente a los edificios calcinados, mientras los residentes, muchos de ellos ancianos, observan los restos de sus hogares.