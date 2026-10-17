Starlink, la conexión que puede cambiar el rumbo de la guerra entre Ucrania y Rusia

El acceso a internet se ha convertido en un factor determinante en la guerra entre Ucrania y Rusia. En este escenario, Starlink, la red satelital operada por SpaceX, la empresa de Elon Musk, desempeña un papel fundamental al permitir que las fuerzas ucranianas mantengan comunicaciones en zonas de combate y coordinen operaciones con drones.

Sin embargo, una restricción aplicada inesperadamente a la velocidad de vuelo de los dispositivos conectados a la red generó dificultades en algunas misiones militares y reavivó las preocupaciones sobre la dependencia de Ucrania de un servicio controlado por una empresa privada.

De acuerdo con la información difundida por la BBC, la medida estableció un límite de 160 kilómetros por hora para los drones que utilizaban la conexión. Aquellos que superaban esa velocidad perdían el acceso a la red, lo que comprometía su funcionamiento y dificultaba determinadas operaciones.

Un alto funcionario ucraniano informó que algunas misiones se vieron interrumpidas. Además, la medida habría complicado los esfuerzos para proteger el territorio frente a los ataques rusos.

Kurt Volker, exembajador de Estados Unidos ante la OTAN, advirtió que las interrupciones en las comunicaciones pueden tener consecuencias graves para la población. Mientras tanto, fuentes de Defensa de Ucrania señalaron que parte del servicio militar Starshield se había restablecido el miércoles por la noche, aunque todavía no estaba claro si las limitaciones habían sido eliminadas por completo.

¿Por qué Starlink es tan importante para Ucrania?

Starlink utiliza miles de satélites en órbita terrestre baja para proporcionar conexión a internet en lugares donde las redes convencionales tienen dificultades para operar. Su infraestructura permite establecer comunicaciones en zonas remotas y áreas afectadas por los combates, mediante terminales terrestres que pueden instalarse con relativa facilidad.

Según los datos incluidos en el reporte de la BBC, la constelación cuenta con más de 10 mil satélites activos, lo que la convierte en la mayor de su tipo en el mundo.

En Ucrania, esta tecnología facilita la transmisión de información entre las unidades militares y sus centros de mando. También permite que los operadores de drones reciban imágenes en directo, observen objetivos y coordinen sus movimientos con mayor rapidez.

George Barros, del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), describió la red como la columna vertebral de las comunicaciones militares ucranianas. Su uso se extiende a las fuerzas terrestres, navales y aéreas.

La conectividad resulta especialmente importante para reducir el tiempo entre la identificación de un objetivo y la respuesta militar. Además, ofrece una alternativa a los sistemas de radio convencionales, cuyas comunicaciones pueden verse afectadas por interferencias.

Starlink y Starshield: dos servicios con funciones diferentes

Aunque ambos forman parte del ecosistema tecnológico de SpaceX, Starlink y Starshield tienen propósitos distintos.

Starlink: proporciona acceso comercial a internet por satélite y también se utiliza en tareas de comunicación en territorio ucraniano.

Starshield: es un servicio de grado militar desarrollado para atender necesidades de seguridad y defensa del Gobierno estadounidense, con mecanismos de protección reforzados para transmitir información confidencial.

Estados Unidos ha permitido que Ucrania utilice ambos servicios para apoyar su defensa frente a Rusia. Esta conectividad ha sido importante tanto para las operaciones de reconocimiento como para coordinar la respuesta ante ataques aéreos.

No obstante, las restricciones recientes demostraron que el acceso a estas herramientas depende de decisiones técnicas y administrativas que pueden tener consecuencias inmediatas en el frente de batalla.

Los drones y la defensa del espacio aéreo, entre los más afectados

La conexión satelital permite que los operadores controlen drones y reciban información sobre sus objetivos en tiempo real. Por ello, cualquier limitación que interrumpa el enlace puede reducir la capacidad de realizar determinadas tareas.

Según George Barros, Ucrania también utiliza esta infraestructura para apoyar la defensa de su espacio aéreo ante los ataques rusos, incluidos los realizados con drones Shahed.

Estos aparatos pueden superar los 319 kilómetros por hora, de acuerdo con la información proporcionada en el reporte. Por ello, un límite de conexión de 160 kilómetros por hora supondría un obstáculo importante para los sistemas que dependen de Starlink para seguir sus movimientos.

La dificultad no se limita a las operaciones ofensivas. La pérdida de conectividad también puede afectar la vigilancia, el reconocimiento y la coordinación de las defensas ucranianas.

A esto se suma la falta de un sustituto inmediato capaz de ofrecer una cobertura equivalente. La dependencia de la red hace que cualquier interrupción pueda repercutir en distintas áreas de las operaciones militares.

La restricción abrió interrogantes sobre sus responsables

Hasta el momento descrito en el reporte, las razones de la limitación no estaban completamente esclarecidas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, manifestó inicialmente que esperaba que se tratara de un error, pero posteriormente sostuvo que no había sido un problema técnico.

Por su parte, Elon Musk señaló que Starshield pertenece al Gobierno de Estados Unidos y está bajo su control. Según su explicación, las decisiones sobre los límites de velocidad y uso de ese sistema corresponden a las autoridades militares estadounidenses y, en última instancia, al presidente.

Musk también distinguió entre ambos servicios y afirmó que Starlink es una plataforma comercial administrada por SpaceX, cuyo uso se limita a actividades civiles o defensivas y no debe emplearse para acciones militares ofensivas.

La BBC informó que buscó comentarios de la Casa Blanca y el Pentágono. Entretanto, las autoridades ucranianas continuaban tratando de determinar las circunstancias que originaron la medida.

Rusia también está en el centro de la disputa tecnológica

Starlink no está autorizado para operar en Rusia, pero autoridades ucranianas han señalado anteriormente que Moscú habría conseguido terminales para utilizarlas en territorios ocupados de Ucrania.

En 2024, la empresa afirmó que investigaría los reportes sobre el uso de terminales por parte de usuarios no autorizados y que las desactivaría si confirmaba esas actividades.

Sin embargo, identificar los dispositivos autorizados y diferenciarlos de aquellos utilizados de manera irregular representa un desafío debido al elevado número de terminales desplegadas en Ucrania.

La cuestión es especialmente delicada porque el servicio no solo permite transmitir información, sino que también contribuye a mantener coordinadas distintas unidades en un entorno donde las comunicaciones son esenciales.

La crisis tecnológica coincide con las tensiones políticas

Las restricciones se produjeron en un momento de deterioro de las relaciones entre Washington y Kyiv. Según el reporte, la medida coincidió con ataques rusos que dejaron a unas 600 mil personas sin electricidad y afectaron instalaciones de energía y comunicaciones utilizadas por el ejército ucraniano.

El asesor de Zelensky, Serhiy Beskrestnov, sugirió que la decisión podía estar vinculada con el contexto político. Sin embargo, las circunstancias y los motivos concretos de la restricción seguían sin estar plenamente confirmados.

Las diferencias entre ambos gobiernos también se habían intensificado por sus posiciones sobre los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas, el intercambio de información de inteligencia y las negociaciones relacionadas con un posible alto el fuego.

Donald Trump había instado a Zelensky a detener esos ataques, mientras que el presidente ucraniano acusó a Estados Unidos de amenazar con limitar el intercambio de inteligencia. Trump negó esa acusación, según la información citada.

En este contexto, las limitaciones de Starlink evidenciaron que la tecnología comercial puede adquirir una importancia estratégica en un conflicto internacional, especialmente cuando una de las partes depende de ella para comunicarse y responder a las amenazas.

La guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada a gran escala con la invasión rusa de febrero de 2022, continúa mostrando que el control de las comunicaciones puede ser tan relevante como los recursos militares tradicionales. Para Kyiv, mantener una conexión estable no es únicamente una cuestión de acceso a internet: es una pieza central de sus operaciones y de su capacidad defensiva.