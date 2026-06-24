Temperaturas extremas en Francia y alerta en Italia por ola de calor

Se espera que la mortal ola de calor 'Omega' que azota Europa bata más récords.

Europa occidental se vio azotada el miércoles por una ola de calor que batió récords, causó la muerte de decenas de personas, provocó el cierre de escuelas, cortes de electricidad y arrasó granjas avícolas.

En Francia, que el martes registró el día más caluroso desde que se tienen registros, hace casi 80 años, las autoridades intentaron restablecer el suministro eléctrico a miles de hogares afectados por los cortes de luz en la región noroccidental de Bretaña. La temperatura máxima registrada fue de 44,3 grados Celsius en la localidad de Pissos, al suroeste del país.

El Ministerio de Sanidad italiano emitió la alerta por calor más alta para 16 ciudades, desde Florencia y Milán hasta Roma, Torino y Verona.

Impacto en la comunidad: muertes y cierre de escuelas por ola de calor

En Gran Bretaña, que se encaminaba a registrar el día de junio más caluroso de su historia, el servicio meteorológico Met Office emitió la segunda alerta por calor extremo de la historia. Cientos de escuelas permanecieron cerradas o cerraron antes de tiempo, ya que las altas temperaturas podrían poner en riesgo incluso a las personas sanas.

Al menos 48 personas murieron ahogadas en Francia cuando intentaban refugiarse del calor sofocante, mientras que dos niños pequeños fallecieron por el calor dentro de un automóvil, según informaron las autoridades. Dos ancianos murieron de insolación en España, que ha experimentado temperaturas extremas desde el fin de semana, superando los 40 °C (104 °F).

Acciones de la autoridad: cortes de electricidad y alertas en Italia

Según la agencia meteorológica nacional AEMET, las temperaturas comenzaron a descender el miércoles, después de que el lunes y el martes fueran los días más calurosos registrados a finales de junio. Según informaron organismos agrícolas franceses, las abrasadoras temperaturas provocaron la muerte de cientos de miles de aves en granjas avícolas de Bretaña y la región de Pays de la Loire. Se recomendó a los agricultores que esperaban la recogida o el entierro de los cadáveres que esparcieran serrín o virutas de madera sobre ellos para absorber el líquido. Las aves muertas solo podían ser enterradas en las granjas después de realizar controles técnicos y ambientales.

Detalles confirmados: bloqueo Omega provoca temperaturas extremas en Europa

Las centrales nucleares que suministran la mayor parte de la electricidad en Francia redujeron su producción en aproximadamente un 7 % de la demanda eléctrica el miércoles, debido a que las altas temperaturas redujeron el acceso al agua de refrigeración. Según el Monitor Climático de Reuters, un fenómeno meteorológico poco común conocido como bloqueo Omega estaba provocando temperaturas récord en toda Europa, que llegaron a alcanzar los 18 grados Celsius por encima de lo normal. El fenómeno se asemeja a la forma de la letra griega Omega, con un centro bulboso que atrapa el calor intenso que se cierne sobre las regiones durante períodos prolongados, con un clima más fresco en sus márgenes. La agencia meteorológica Meteo-France ha declarado que las condiciones son comparables a la ola de calor de agosto de 2003, que duró 16 días y causó aproximadamente 80.000 muertes adicionales en toda Europa. Europa se está calentando a un ritmo que duplica con creces la media mundial, según ha declarado la Organización Meteorológica Mundial, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan episodios prolongados de calor.