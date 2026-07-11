Más de mil víctimas tras el devastador terremoto en Venezuela

CARACAS, Venezuela.- Las autoridades de protección civil y los organismos de rescate del país confirmaron de manera oficial que la cifra de víctimas mortales ha superado las mil personas tras el catastrófico doble terremoto que sacudió diversas regiones del territorio venezolano en las últimas horas. La emergencia humanitaria ha movilizado de manera urgente a los cuerpos de seguridad, paramédicos y personal militar, quienes trabajan a marchas forzadas entre los escombros de estructuras colapsadas para localizar a cientos de ciudadanos que aún permanecen en calidad de desaparecidos.

Cifras de víctimas y daños

Los movimientos telúricos, que registraron magnitudes de gran intensidad con una diferencia de pocas horas entre sí, tuvieron sus epicentros en zonas vulnerables donde el impacto a la infraestructura urbana y habitacional ha sido calificado por los expertos como devastador. Decenas de edificaciones residenciales, vialidades principales y redes de distribución de servicios públicos como agua potable y energía eléctrica sufrieron daños severos o destrucción total, complicando de manera significativa el avance de las unidades de emergencia tácticas en las zonas de desastre.

El Poder Ejecutivo nacional decretó formalmente el estado de emergencia y duelo en todo el territorio de la república, ordenando la liberación inmediata de partidas presupuestales extraordinarias para la instalación de refugios temporales, centros de acopio y unidades médicas de campaña destinadas a la atención de los miles de damnificados y heridos que han colapsado la red hospitalaria local. Los voceros gubernamentales reconocieron que las labores de remoción de escombros son complejas debido a las constantes réplicas sísmicas que continúan registrándose en el subsuelo.

Rescate y asistencia internacional

Ante la magnitud de la tragedia, diversos países de la región latinoamericana y organizaciones internacionales de asistencia humanitaria han comenzado a coordinar el envío de brigadas de rescate especializadas, caninos de búsqueda y toneladas de suministros médicos de primera necesidad para respaldar las tareas de salvamento. El Gobierno de Venezuela hizo un llamado a la solidaridad internacional y exhortó a la población civil a mantener la calma, seguir estrictamente las indicaciones de resguardo de los comités de seguridad y reportar cualquier anomalía estructural en sus comunidades.