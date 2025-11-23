Bangladesh registra cuatro terremotos en 32 horas: preocupación en la población

Bangladesh experimentó cuatro terremotos en un periodo de 32 horas, una actividad sísmica inusualmente intensa que ha encendido las alarmas entre especialistas en la región.

¿Qué ocurrió?

Los movimientos telúricos, registrados en distintas zonas del país, provocaron preocupación entre la población debido a que el territorio se encuentra ubicado en una región altamente vulnerable por la interacción de varias placas tectónicas.

Expertos advirtieron que esta secuencia sísmica podría ser un indicio de presión acumulada que aumentaría la probabilidad de un temblor de gran magnitud. Las autoridades locales continúan evaluando daños menores y reforzando campañas de preparación en caso de emergencia.