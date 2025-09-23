The Rapture: ¿Hoy se acaba el mundo? Cristianos de Tik Tok así lo creen

Seguidores conservadores de Donald Trump y evangelistas en redes sociales han comenzado a difundir con fuerza una profecía que sostiene que el arrebatamiento ("The Rapture") ocurrirá esta semana, un fenómeno que muchos atribuyen a un predicador sudafricano llamado Joshua Mhlakela. Según reportes, Mhlakela declaró que recibió una visión en la que Jesús le comunicaba que los creyentes serían arrebatados entre el 23 y el 24 de septiembre de 2025, fechas que coinciden con el inicio del año judío de Rosh Hashaná, lo que para algunos tiene carga simbólica.

En plataformas como TikTok, bajo la etiqueta #RaptureTok, usuarios que profesan esta creencia han empezado a publicar videos reflexionando sobre cómo prepararse para el fin de los tiempos. Algunos afirman que dejarán sus trabajos, que están vendiendo propiedades o abandonando posesiones materiales, otros comparten mensajes de urgencia espiritual y exhortaciones a arrepentirse para no quedar "rezagados" tras el arrebatamiento.

Expertos en religión señalan que esta oleada tiene similitudes con otras predicciones apocalípticas del pasado, donde los fieles buscan consuelo o sentido ante crisis sociales, inestabilidad política o cambios climáticos. La idea del arrebatamiento está basada principalmente en pasajes como 1 Tesalonicenses 4:15-17, que hablan de la ascensión de los creyentes para encontrarse con Cristo en el aire. Sin embargo, muchos líderes religiosos advierten que la Biblia también deja claro que nadie sabe el día ni la hora exacta del fin, lo que hace que fijar fechas específicas sea considerado problemático desde una perspectiva teológica.

El vínculo con seguidores de Trump proviene de que ciertos grupos dentro de la corriente conservadora evangélica han adoptado el discurso apocalíptico como parte de su interpretación del momento político y social, viendo señales en hechos que consideran "cómplices" del cumplimiento del fin de los tiempos. Aunque no todos los adeptos de esta creencia están directamente afiliados a Trump o su movimiento, muchos lo comparten en comunidades que mezclan política, fe y teorías conspirativas.

Hasta ahora, no hay evidencia concreta de que el arrebatamiento vaya a ocurrir en las fechas mencionadas, ni que existan señales verificables que concuerden universalmente con esa predicción. Algunos creyentes se muestran expectantes, otros lo toman con humor o escepticismo, y muchos optan por prepararse espiritualmente más que con acciones materiales. Instituciones religiosas y teólogos han llamado a la calma y a no dejarse llevar por pronósticos con fechas establecidas.

El fenómeno ha alcanzado resonancia internacional gracias a su difusión en redes sociales, donde los contenidos sobre "qué hacer si ocurre el arrebatamiento", cómo "evitar quedar rezagado" o extremos como vender pertenencias, se multiplican. Aunque predicciones como ésta han fallado reiteradamente en la historia, su repetición es vista por analistas como reflejo de una necesidad humana de significado ante la incertidumbre, y un mecanismo de afrontamiento en tiempos convulsos.