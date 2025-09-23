Donald Trump advierte sobre riesgo de autismo por uso de paracetamol en embarazo

El Gobierno de Trump busca vincular el uso del paracetamol con el autismo

WASHINGTON.- Pese a que no existen evidencias científicas, el presidente estadounidense, Donald Trump, buscará vincular el uso del paracetamol en el embarazo con el riesgo de padecer autismo.

Se espera que el presidente Trump, acompañado de autoridades sanitarias, advierta a las embarazadas sobre el uso del paracetamol, el ingrediente activo del Tylenol y uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial. "Creo que será una conferencia de prensa muy importante y queremos que las cosas entren en vigor de inmediato", dijo Trump este domingo a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

De acuerdo a lo que sugirió que el Tylenol "era un factor muy importante" en el riesgo de autismo y que muchas investigaciones se han realizado al respecto, una afirmación que ha desbancada por científicos que han asegurado que no hay relación entre el paracetamol y la enfermedad. La portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, no quiso adelantar detalles, sin embargo, aseguró que se analizan estudios al respecto.

"Puedo asegurar que (el secretario de Salud) Robert F. Kennedy y el increíble equipo sanitario que este presidente ha reunido están observando estos asuntos desde una perspectiva muy diferente y están prestando atención a estudios y al estándar de oro en ciencia e investigación", advirtió.

Leavitt llamó a todos a ser más receptivos a lo que Trump tiene que decir; "antes de sacar conclusiones basadas en reportes que ni siquiera la Casa Blanca ha confirmado".