Detenido responsable del tiroteo en Casino Lucky Eagle

Una tragedia sacudió la tranquilidad de Eagle Pass, Texas, durante la madrugada del domingo, cuando un tiroteo en el Kickapoo Lucky Eagle Casino dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y varios heridos.

Según informaron las autoridades del Condado de Maverick, el violento incidente se desató aproximadamente a las 00:30 horas. En ese momento, el casino —el más grande del estado, operado por la Tribu Tradicional Kickapoo— se encontraba con una gran afluencia de público debido a un sorteo de un vehículo de lujo.

El Ataque y la Fuga

Testigos presenciales describieron escenas de absoluto caos y pánico mientras un atacante armado abría fuego dentro del concurrido establecimiento. Los disparos impactaron áreas sensibles, con reportes de proyectiles que alcanzaron una puerta de acceso e incluso una máquina tragamonedas.

La violencia se extendió fuera del recinto, donde se observó a una persona herida, sangrando y gritando de dolor, mientras otros clientes corrían para buscar refugio o prestar auxilio.

Ante la gravedad de las lesiones, al menos tres personas fueron trasladadas de urgencia en helicóptero a hospitales en San Antonio, donde se reporta que su estado es crítico.

El presunto responsable huyó de la escena en una camioneta Nissan negra, pero fue detenido horas después, quedando bajo custodia de las autoridades.

El Casino Lucky Eagle está situado en la frontera de Texas con México, a unos 240 kilómetros al suroeste de San Antonio. Las agencias encargadas de la investigación han hecho un llamado a la ciudadanía para que colaboren con cualquier foto, video o información que pueda esclarecer los hechos, mientras reiteran la petición de mantener la calma en la zona.