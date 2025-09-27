Revocada visa de Gustavo Petro por protesta en Nueva York

WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos anunció que revocará la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que el mandatario participara en una manifestación en Nueva York en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, e incitara a la desobediencia. El anuncio oficial, emitido por el Departamento de Estado, califica la conducta del líder sudamericano como "temeraria y acciones incendiarias".

La decisión fue comunicada a través de la red social X (anteriormente Twitter). El Departamento de Estado aseguró que el presidente colombiano "se plantó en las calles de Nueva York y le exigió a soldados estadunidenses que desobedecieran órdenes, además incitó a la violencia".

Propuesta de un "Ejército internacional" y llamado a voluntarios

La controversia se originó durante la visita de Gustavo Petro a la Asamblea General de la ONU. El mandatario colombiano marchó junto a cerca de 2,000 personas en una protesta que comenzó en Times Square, donde propuso la creación de un Ejército internacional para defender al pueblo palestino.

Petro fue más allá al anunciar que abrirá una convocatoria para que voluntarios colombianos se enlisten para "luchar por la liberación" de Gaza. Incluso aseguró que él mismo está dispuesto a combatir. "Es el momento de la acción, hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina", declaró en la ONU.

Impacto en las relaciones diplomáticas

La revocación de la visa a Gustavo Petro por parte de la administración de Donald Trump representa un nuevo punto de tensión en las relaciones entre ambos países, especialmente en un contexto de constantes fricciones diplomáticas. El gobierno estadounidense justifica su acción como una respuesta directa a la participación de Petro en la protesta contra Netanyahu y su llamado a la desobediencia civil y la acción militar, lo que se considera un acto hostil contra un aliado clave de Estados Unidos. La situación podría complicar la futura participación de Petro en foros internacionales celebrados en suelo estadounidense.

