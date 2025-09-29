México y EU se unen contra tráfico de armas

El 75% de las armas provienen de EU

La urgencia de esta alianza binacional está respaldada por un dato alarmante, citado por la presidenta: el 75% de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos. Esta cifra, reconocida por el propio Departamento de Justicia estadounidense, subraya la magnitud del desafío y la necesidad de un enfoque de responsabilidad compartida.

La colaboración incluye esfuerzos conjuntos como la "Operación Cortafuego" y el compromiso de intensificar la vigilancia en la frontera y realizar investigaciones binacionales para desmantelar las redes de contrabando. Este nuevo compromiso es visto por el gobierno mexicano como una ventana de oportunidad para reducir significativamente la violencia generada por el armamento ilícito.

El anuncio de la alianza Sheinbaum-EU se enmarca en un contexto donde el gobierno mexicano busca dar un golpe de alto perfil a las estructuras criminales. La lucha contra el tráfico de armas es un pilar de la estrategia de seguridad actual, y esta cooperación bilateral es considerada un avance significativo para lograr la pacificación del país.