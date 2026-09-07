Tragedia en Miami: avión de carga de Amazon se estrella tras aterrizar

Un avión de carga operado por Prime Air, de Amazon, sufrió un accidente este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde se salió de la pista después de aterrizar y terminó impactando contra varios vehículos. El saldo preliminar es de cinco personas muertas.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas locales, cuando el vuelo 7598 de Prime Air abandonó la pista. La aeronave era un Boeing 767-300 que había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Tras abandonar la pista, el avión chocó contra varios vehículos y se incendió. Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade acudieron al lugar para combatir las llamas y atender a las personas afectadas.

Los equipos de emergencia encontraron la aeronave envuelta en fuego, con una intensa columna de humo. Los bomberos comenzaron las labores para controlar el incendio y brindar atención a los heridos.

El Aeropuerto Internacional de Miami informó que el avión quedó detenido en la zona noreste de las instalaciones. Debido al accidente, todas las pistas y calles de rodaje permanecieron cerradas, por lo que fueron suspendidos los despegues y aterrizajes.

Reacciones de Amazon y autoridades

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la aeronave en medio de una carretera, mientras detrás de ella se observaba una importante cantidad de humo provocada por el incendio.

Amazon confirmó que el accidente ocurrió mientras el avión "intentaba aterrizar". La compañía señaló que se trata de una situación que continúa bajo investigación y que todavía se está recopilando información para determinar con precisión qué sucedió.

"Estamos trabajando de cerca con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué ocurrió", declaró Kelly Nantel, portavoz de Amazon.

La información permanece en desarrollo mientras las autoridades y los equipos de emergencia continúan con las labores correspondientes.