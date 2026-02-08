Falla en juego mecánico Tsunami en India deja un fallecido y varios heridos

Lo que debía ser una jornada de diversión en la 39.ª Feria Internacional de Artesanías de Surajkund, en Faridabad, estado de Haryana, se convirtió en una pesadilla este sábado 7 de febrero de 2026.

Un juego mecánico de alta velocidad, conocido popularmente como "Tsunami" o "Top Spin", sufrió una falla catastrófica en su estructura, desplomándose mientras estaba lleno de visitantes.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:15 horas. Según testigos y videos captados por teléfonos celulares, la atracción se encontraba operando a gran velocidad cuando uno de los pilares de soporte o ganchos principales se rompió.

Colapso en dos etapas: Inicialmente, el juego se inclinó violentamente y quedó colgando a pocos metros del suelo. Mientras policías y civiles se apresuraban a rescatar a los pasajeros atrapados, el otro extremo de la estructura cedió por completo, provocando que la cabina se estrellara contra el pavimento.

Víctimas: Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento del Inspector de Policía Jagdish Prasad, de 59 años. El oficial, que estaba a solo semanas de jubilarse tras 36 años de servicio, murió heroicamente mientras intentaba rescatar a las personas atrapadas; una parte de la estructura lo golpeó fatalmente en el rostro y la cabeza durante el segundo desplome.

Heridos: Al menos 13 personas resultaron heridas, incluyendo a dos mujeres policías y varios civiles con fracturas y contusiones graves. Los afectados fueron trasladados de urgencia al Hospital BK y a centros médicos privados de la zona.

Las autoridades de Haryana han tomado medidas inmediatas tras el siniestro:

Arrestos: La policía de Faridabad arrestó al operador del juego, identificado como Mohammad Shakir, y a un empleado, bajo cargos de negligencia.

Investigación: Se ha formado un comité especial para investigar si hubo falta de mantenimiento o sobrecarga en la atracción, ya que se estima que había unas 26 personas a bordo en el momento de la falla.

Antecedente previo: Apenas una hora antes del desplome del juego, una de las puertas decorativas de la feria (la Puerta No. 2) también colapsó debido a fuertes vientos, hiriendo a un adulto y a un niño, lo que ha generado fuertes críticas sobre los protocolos de seguridad del evento.

"Me entristece profundamente el accidente ocurrido en la feria. El gobierno de Haryana trabaja con total prontitud para brindar apoyo a los lesionados y a sus familias". — Nayab Saini, Ministro Jefe de Haryana.