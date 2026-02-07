Trump desata polémica por video ofensivo contra los Obama y se niega a disculparse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una fuerte reacción de rechazo luego de difundir en su cuenta de Truth Social un video en el que el exmandatario Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, aparecen representados como monos en una jungla. El material, vinculado a teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, generó indignación entre líderes demócratas, defensores de derechos civiles e incluso miembros de su propio partido.

La Casa Blanca reconoce el error

Tras la difusión, la Casa Blanca reconoció que la publicación fue resultado de "un error" cometido por un integrante del personal y procedió a eliminarla. Sin embargo, Trump dejó claro que no ofrecerá disculpas, argumentando que la equivocación no fue suya.

El video compartido corresponde a un fragmento de un contenido más extenso que ya circulaba en redes sociales, creado por un conocido generador de memes de derecha. En las imágenes, Trump es presentado como el "rey de la jungla", mientras que figuras del Partido Demócrata son caricaturizadas como animales, entre ellos el expresidente Joe Biden, retratado como un primate comiendo un plátano.

Reacciones de líderes políticos

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que se trataba de un meme de Internet que comparaba a los demócratas con personajes de El Rey León, aunque la referencia fue cuestionada, ya que la película se desarrolla en la sabana africana y no incluye grandes simios. Leavitt pidió dejar de lado lo que calificó como "falsa indignación" y enfocarse en temas de mayor relevancia para la población.

Horas después, en una inusual admisión oficial, el gobierno reconoció el error y retiró la publicación. Aun así, las críticas no cesaron. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó el video como "racista, vil y aberrante" y exhortó al presidente a ofrecer una disculpa pública.

Trump explicó que solo había revisado la primera parte del contenido, relacionada con denuncias de fraude electoral, y que posteriormente delegó la revisión completa a su equipo. Al conocer lo ocurrido, afirmó que el material fue retirado, pero insistió en que no se disculparía por la acción de un funcionario.

Especialistas recordaron que la representación de personas afrodescendientes como monos ha sido utilizada históricamente por movimientos supremacistas blancos como una forma de deshumanización. Además, señalaron que el presidente tiene antecedentes de compartir discursos considerados racistas, incluida la promoción de teorías conspirativas sobre el origen de Barack Obama.

El senador republicano Tim Scott, uno de los pocos legisladores afroestadunidenses de su partido, también condenó el hecho y afirmó que, de ser auténtico, se trataría de uno de los actos más racistas surgidos desde la Casa Blanca, instando a su eliminación inmediata.

Contexto político actual

La polémica se da en un contexto de tensión política creciente, luego de que Trump volviera a insistir en que las elecciones están "amañadas", mientras el Partido Republicano impulsa una reconfiguración de distritos electorales en varios estados controlados por los demócratas.