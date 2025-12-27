Tragedia en Tokio: más de 50 vehículos involucrados en accidente

TRAGEDIA EN JAPÓN: CARAMBOLA DE MÁS DE 50 VEHÍCULOS EN TOKIO DEJA UN MUERTO Y 26 HERIDOS

TOKIO, JAPÓN— Una densa niebla y condiciones viales adversas provocaron un devastador accidente múltiple este viernes 26 de diciembre de 2025 en la Autopista Metropolitana de Tokio, involucrando a más de 50 vehículos. El saldo de este siniestro, ocurrido en una de las arterias más transitadas de la capital nipona, es de una persona fallecida y al menos 26 heridos, de los cuales varios se encuentran en estado crítico.

El incidente tuvo lugar durante las primeras horas de la mañana, cuando la visibilidad era extremadamente limitada, lo que desencadenó una colisión en cadena que se extendió por varios cientos de metros.

Escenas de caos en la Autopista Metropolitana

Las imágenes captadas por helicópteros de noticias locales mostraron un panorama desolador: camiones de carga, vehículos compactos y unidades de transporte público amontonados unos sobre otros.

Víctimas: El Departamento de Bomberos de Tokio confirmó que la persona fallecida quedó atrapada en su vehículo tras ser impactada por un camión de gran tonelaje.

Heridos: De los 26 lesionados, al menos cinco presentan heridas de gravedad. Todos fueron distribuidos en diversos centros hospitalarios de la metrópoli.

Las condiciones climáticas adversas fueron determinantes en el siniestro.

Rescate: Las labores de auxilio requirieron la intervención de más de 30 ambulancias y unidades de rescate pesado para liberar a las personas que quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos.

Más de 30 ambulancias participaron en las labores de rescate.

Causas bajo investigación

Aunque la policía metropolitana aún realiza los peritajes correspondientes, se han identificado factores determinantes en la magnitud del desastre:

Visibilidad Nula: Una niebla inusualmente espesa cubría el tramo del accidente, impidiendo que los conductores reaccionaran a tiempo ante el primer choque.

Pavimento Resbaladizo: Debido a las bajas temperaturas de la temporada, se reportó la presencia de una ligera capa de hielo o humedad que dificultó el frenado.

Días de Alto Flujo: Al ser el cierre de la última semana laboral del año, el tráfico en la zona era significativamente más pesado.

Impacto en la movilidad de Tokio

El accidente obligó al cierre total de la autopista en ambos sentidos durante más de ocho horas, provocando un colapso en las vías alternas y retrasos masivos en el transporte de mercancías. Las autoridades japonesas han hecho un llamado a los conductores para extremar precauciones durante los traslados de fin de año, especialmente ante los pronósticos de clima invernal inestable.