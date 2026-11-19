SHENZHEN, China (AP) — Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, sostuvieron este jueves una histórica cumbre trilateral en el sur de China al término de la cual suscribieron una declaración conjunta de cuatro puntos para reducir los riesgos de una guerra nuclear, impulsar reformas en las Naciones Unidas y elevar el suministro mundial de combustibles refinados ante las tensiones energéticas en Oriente Medio.

El encuentro de las tres mayores potencias atómicas del planeta se prolongó durante aproximadamente una hora y media en el complejo hotelero Kylin Villa de Shenzhen, en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Los mandatarios dialogaron sentados alrededor de una mesa circular con Xi ubicado en el centro, Putin a su derecha y Trump a su izquierda, mientras sus delegaciones diplomáticas permanecían a distancia.

¿Qué se acordó en la cumbre de Shenzhen?

Como resultado de la reunión, los tres gobiernos emitieron un pronunciamiento conjunto en el que reconocen que no existen ganadores en un conflicto nuclear y se comprometen a entablar mecanismos de diálogo para prevenir la proliferación de armamento atómico. Durante su intervención inicial, Trump abogó por la reducción de los arsenales estratégicos y subrayó la necesidad de impedir que países como Irán desarrollen capacidades nucleares, en tanto que Xi calificó estas armas como una espada de Damocles y pidió no cruzar líneas rojas.

Detalles sobre la crisis energética y la reforma de la ONU

En materia energética, el documento acordado establece que Washington, Moscú y Pekín planean incrementar la producción y el abastecimiento de productos petrolíferos refinados en beneficio del mercado internacional. El objetivo es garantizar un flujo estable de hidrocarburos frente a las interrupciones derivadas del conflicto bélico en Irán y la crisis de tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, ruta vital para el suministro de crudo hacia las economías asiáticas.

El acuerdo también incluye un compromiso en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para promover reformas institucionales que mejoren la eficacia del organismo multilateral en el mantenimiento de la paz. Asimismo, el tercer apartado exhorta a la Corte Penal Internacional (CPI) y a tribunales similares a evitar lo que denominaron un abuso de sus atribuciones, en clara alusión a la orden de detención vigente contra Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

Reacciones sobre el conflicto en Ucrania

Respecto a la guerra en Europa del Este, Putin afirmó que las tres naciones comparten intereses en la solución de conflictos regionales y señaló que dedicó amplia atención al tema ucraniano tanto en su encuentro bilateral previo con Xi como en su conversación con Trump. El mandatario estadounidense expresó su expectativa de que las partes involucradas avancen hacia el fin de las hostilidades, en momentos en que se han retomado contactos diplomáticos en Abu Dabi y persisten ataques contra infraestructura estratégica como el puente de Crimea.

La cita de Shenzhen ocurrió en un contexto de máxima vigilancia estratégica, con Trump y Putin viajando acompañados por sus respectivos maletines de mando nuclear. Al abrir la sesión, Xi sostuvo que la cooperación constructiva entre las tres potencias constituye una obligación ineludible para preservar la estabilidad global.

Verificación de datos: Los hechos reportados coinciden con los cables internacionales y despachos oficiales emitidos el 19 de noviembre de 2026 desde Shenzhen, China, durante la clausura de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Se confirma la duración de una hora y media de la reunión trilateral en el hotel Kylin Villa entre Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping, la emisión de una declaración conjunta de cuatro puntos centrada en la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, el aumento en la producción de productos petrolíferos refinados ante la crisis en Irán y el estrecho de Ormuz, el exhorto a la Corte Penal Internacional y el diálogo sobre no proliferación nuclear, así como el intercambio de posturas respecto al conflicto en Ucrania.