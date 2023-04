Trump lanza playeras para recaudar fondos para su juicio

Al mismo tiempo que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentaba ante las autoridades para encartas las acusaciones en su contra, diversos cuentas a fines al mandatario publicaron que el magnate venderá playeras con su cara para poder financiar su juicio.

"¡Ordene su camiseta oficial de con la foto policial de Trump, HOY!", decía el mensaje en redes sociales. Las camisas tienen un valor de 36 dólares, es decir652 pesos mexicanos.

Order your Official Trump Mugshot T-Shirt TODAY!https://t.co/D8Voo3uS5X — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) April 4, 2023

La playera es un montaje de la cara de Donald Trump sobre un fondo graduado, tal y como se hace con las personas que son arrestadas, con la leyenda que dice "NOT GUILTY" (No culpable) aunque en realidad no se tomo una fotografía al exmandatario.

Trump fue procesado en Nueva York este martes, según los informes, enfrenta 34 cargos por delitos graves relacionados con un pago de dinero secreto a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016.