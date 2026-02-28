Trump llama a cambio de régimen en Irán tras ofensiva militar

– En un mensaje directo y sin precedentes tras la ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel, el presidente Donald Trump instó este sábado a los ciudadanos de Irán a estar preparados para un cambio de régimen. El mandatario estadounidense pidió a la población "estar lista para tomar las riendas de su gobierno", en lo que analistas consideran una incitación abierta a una insurrección interna contra el liderazgo teocrático en Teherán.

El pronunciamiento, realizado desde la Casa Blanca poco después de confirmarse los bombardeos sobre instalaciones estratégicas iraníes, marca un endurecimiento radical en la retórica de Washington, pasando de la contención militar al apoyo explícito por un cambio en la estructura del poder político en la nación persa.

Un mensaje a la disidencia interna

Durante su intervención, Trump se dirigió a los jóvenes y a los grupos opositores en Irán, asegurando que el poderío militar desplegado en las últimas horas no tiene como objetivo al pueblo iraní, sino a sus gobernantes. "Durante demasiado tiempo, este régimen ha utilizado su riqueza para exportar terrorismo; ahora es el momento de que el pueblo recupere lo que es suyo", afirmó el presidente.

Este llamado ocurre en un contexto de alta volatilidad, donde el gobierno de Irán ya enfrenta una presión interna considerable debido a la situación económica y las restricciones sociales. La declaración de Trump busca capitalizar el descontento civil para debilitar la respuesta del régimen ante la agresión externa.

Reacciones internacionales y riesgos diplomáticos

El mensaje ha generado una respuesta inmediata y airada por parte de Teherán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó las palabras de Trump como una "interferencia flagrante y criminal" en sus asuntos internos, acusando a Estados Unidos de intentar desestabilizar la región mediante el caos civil.

Por su parte, aliados europeos han mostrado cautela ante la retórica de la administración Trump. Aunque comparten la preocupación por el programa nuclear iraní, diplomáticos occidentales advierten que incitar a un levantamiento popular en medio de una operación militar activa podría derivar en una guerra civil de consecuencias impredecibles y una crisis de refugiados masiva.

El escenario de "Máxima Presión 2.0"

La estrategia de la Casa Blanca parece estar entrando en una fase de "máxima presión" que combina la fuerza cinética (ataques militares) con la guerra psicológica y el apoyo a la disidencia. Trump reiteró que Estados Unidos no busca una ocupación territorial, pero dejó claro que no se detendrá hasta que Irán deje de ser, en sus palabras, "una amenaza para el mundo libre".

La comunidad internacional observa con preocupación este giro, mientras que en las redes sociales iraníes se reportan cortes intermitentes de internet, una medida recurrente del gobierno de Teherán para impedir la organización de protestas tras los ataques y el mensaje de Washington.