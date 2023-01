Trump pide arrestar al periodista que filtro el fallo contra el aborto

La Casa Blanca aludió a la libertad de prensa de los periodistas que publicaron el borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos que suprimía el derecho al aborto, reprochando así de forma velada los llamamientos del expresidente

"La libertad de prensa es uno de los cimientos de la democracia estadunidense. Recurrir a atroces abusos de poder para suprimir los derechos constitucionales de los reporteros es un insulto al Estado de Derecho y socava los valores tradicionales estadunidenses fundamentales", ha señalado el viceportavoz de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates.

De este modo, la Casa Blanca reprochó a Trump, aunque sin mencionarlo, su llamamiento a encarcelar a los periodistas del portal Politico que publicaron el borrador del Supremo que suprimía el derecho al aborto. El exmandatario sugirió en su perfil de Truth Social encarcelar a los reporteros hasta que revelasen sus fuentes.

"Es una responsabilidad de todos los líderes proteger los derechos de la Primera Enmienda. Estos puntos de vista no representan lo que somos como país, sino que son aquello contra lo que vamos en contra a nivel mundial", indicó Bates

El Tribunal Supremo de Estados Unidos hizo público el jueves un informe en el que detallaba una investigación sobre la filtración del borrador, publicado en Politico, incidiendo en que no se había podido averiguar la fuente de la información, lo que desató la reacción de Trump.

"La Corte Suprema acaba de anunciar que no puede averiguar, ni siquiera con la ayuda de nuestro "crack" del FBI, quién fue el filtrador del escándalo Roe v Wade", escribió Trump. "Nunca se enterarán, y es importante que lo hagan. Entonces, vaya con el reportero y pregúntele quién fue. Si no le da la respuesta, encarcele a quien sea hasta que la dé. Puede agregar la editor a la lista. Dejen de jugar, no se puede permitir que ocurra esta filtración. ¡No pasará mucho tiempo antes de que se revele el nombre de este ladrón!", dijo Triump

EXCELSIOR