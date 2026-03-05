Crisis energética en Asia por guerra con Irán y precios altos

La guerra con Irán frena el flujo de petróleo y gas y expone los riesgos energéticos para Asia.

El comercio mundial de energía está sumido en el caos, ya que la guerra en torno al golfo Pérsico estrangula los envíos de petróleo y gas natural, lo que hace que los precios se disparen.

Asia es la región más expuesta, ya que depende en gran medida del combustible importado, gran parte del cual se transporta a través del estrecho de Ormuz, el angosto paso que canaliza una quinta parte del comercio mundial de petróleo crudo y gas natural licuado, o GNL.

Unos 13 millones de barriles de petróleo al día transitaron por ese corredor en 2025, según la consultora energética Kpler. Eso equivale a cerca de un tercio de todo el crudo transportado por mar, el petróleo sin refinar que se procesa para convertirlo en combustibles como la gasolina y el diésel.

Aproximadamente una quinta parte del GNL mundial, gas natural enfriado hasta convertirse en líquido para facilitar su almacenamiento y transporte, también fluye por el estrecho. Más del 80% del GNL enviado a través del estrecho en 2024 se dirigió a Asia, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

El precio del crudo Brent, el referente internacional, ha subido un 15% desde que comenzó la guerra con Irán, hasta situarse en torno a 84 dólares por barril, el nivel más alto desde julio de 2024.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que Estados Unidos ofrecerá seguros contra riesgos a las navieras y que podría desplegar su armada para proteger a los buques si fuera necesario. Pero las interrupciones se están propagando más allá de la región. Cuando la oferta se reduce, los países más ricos superan en pujas a los más pobres por los escasos cargamentos, dejando a las economías más vulnerables con falta de combustible. Esto se vio durante anteriores crisis energéticas provocadas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.