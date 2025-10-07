Parálisis presupuestaria en EE. UU. mantiene cierre del Gobierno federal

WASHINGTON – La parálisis presupuestaria en Estados Unidos se extiende un día más, manteniendo vigente el cierre del Gobierno federal tras el fracaso de una quinta votación en el Senado. Ni las propuestas de los demócratas ni las de los republicanos lograron alcanzar los 60 votos requeridos, lo que prolonga el shutdown que afecta a más de 1.3 millones de empleados federales.

La más reciente propuesta republicana, votada con 52 a favor y 42 en contra, fue rechazada, al igual que la demócrata, debido a la profunda división política. Los demócratas insisten en que la financiación se centre en prorrogar el subsidio de atención médica Obamacare, un programa que la administración de Donald Trump ha acusado, sin pruebas, de beneficiar a migrantes indocumentados.

Riesgo inminente de despidos y problemas en el transporte aéreo

El cierre de Gobierno mantiene a más de 700,000 empleados suspendidos de sus puestos sin sueldo y a una cifra similar laborando sin recibir salario. La tensión ha escalado debido a una orden de la administración Trump que permitiría el despido de empleados que no sean considerados esenciales si la parálisis se prolonga, utilizando la crisis como arma política.

El Departamento del Tesoro ya ha advertido que la ausencia de controladores aéreos está comenzando a generar problemas en la fluidez de vuelos en el país. El temor es que, como ha ocurrido en cierres anteriores, más trabajadores esenciales se reporten enfermos, afectando gravemente el transporte aéreo.

Trump se muestra abierto a la negociación

A pesar de la falta de acuerdo legislativo, el presidente Donald Trump declaró desde la Casa Blanca que podrían suceder "cosas buenas", en referencia a una posible negociación para el financiamiento de la asistencia médica en el país. Sin embargo, los líderes demócratas han asegurado que hasta el momento no existen negociaciones formales con la Casa Blanca, aunque manifestaron su disposición a sentarse a la mesa para poner fin al cierre administrativo.

La incapacidad de demócratas y republicanos para llegar a un consenso en el Senado subraya el clima de polarización en Estados Unidos, manteniendo en vilo a los trabajadores y los servicios federales.