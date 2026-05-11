Netanyahu asegura que la guerra con Irán sigue por el uranio enriquecido

La guerra no ha terminado. Al menos no para Israel.

Mientras parte de la comunidad internacional habla de treguas, negociaciones y posibles salidas diplomáticas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu lanzó un mensaje contundente: el conflicto con Irán seguirá abierto hasta que desaparezca el uranio enriquecido iraní.

La declaración no es menor. Tampoco casual.

Durante una entrevista televisiva, Netanyahu aseguró que aún existe una amenaza nuclear latente porque Irán conserva reservas de uranio enriquecido y estructuras vinculadas al programa atómico que, según Israel, siguen representando un peligro regional. "Queda trabajo por hacer", fue el mensaje central del líder israelí.

¿Por qué el uranio es el centro del conflicto?

El uranio enriquecido es el corazón del debate. Dependiendo de su nivel de pureza, puede utilizarse para fines civiles —como generación de energía— o acercarse a niveles aptos para armamento nuclear.

Israel sostiene desde hace años que Irán ha cruzado líneas peligrosas en su capacidad tecnológica. El temor israelí no solo es militar, sino estratégico: un Irán con capacidad nuclear modificaría el equilibrio de poder en Medio Oriente.

Netanyahu dejó entrever que no basta con bombardear instalaciones o alcanzar acuerdos temporales. Desde su perspectiva, el material nuclear debe ser removido físicamente del territorio iraní para considerar concluido el conflicto. Incluso evitó descartar acciones más agresivas para lograrlo.

Una paz que parece lejana

El problema es que, mientras Israel insiste en eliminar completamente la capacidad de enriquecimiento iraní, Teherán mantiene una postura distinta y continúa defendiendo su derecho al desarrollo nuclear bajo fines pacíficos. Paralelamente, existen conversaciones diplomáticas impulsadas por Estados Unidos, aunque con señales contradictorias y tensiones constantes.

En otras palabras: la guerra podría haber reducido su intensidad militar, pero políticamente sigue más viva que nunca.

El riesgo detrás de las palabras

Las declaraciones de Netanyahu también tienen una lectura geopolítica: funcionan como advertencia. Decir que "la guerra no ha terminado" implica que nuevas operaciones militares podrían estar sobre la mesa si Israel considera que Irán mantiene intacta parte de su capacidad nuclear.

Y ahí aparece el gran temor internacional: que el conflicto deje de ser un enfrentamiento regional y se convierta en una crisis mucho más amplia, con consecuencias sobre rutas petroleras, mercados globales y la estabilidad del Medio Oriente.

Por ahora, el mensaje desde Jerusalén parece claro: mientras exista uranio enriquecido en Irán, Israel no dará el capítulo por cerrado. La pregunta es si el mundo está preparado para otro episodio de tensión en una región que rara vez conoce la calma.