OMS llama a mantener vigilancia por hantavirus: "El trabajo no ha terminado"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que, aunque no hay señales de un brote de mayor magnitud de hantavirus, la situación debe seguir bajo vigilancia debido a la posibilidad de nuevos casos en las próximas semanas.

El director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el virus tiene un periodo de incubación prolongado, por lo que el panorama aún puede cambiar, y enfatizó que "el trabajo no ha terminado".

Las declaraciones se dieron en una rueda de prensa en Madrid, junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tras la finalización de la repatriación de más de 120 pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius, procedentes de distintos países.

La operación se llevó a cabo luego de un brote de hantavirus en la embarcación, que cubría una ruta entre Ushuaia, Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, y que ha sido vinculada a varios casos de contagio en diferentes países.

La OMS recomendó que las personas evacuadas sean sometidas a seguimiento activo durante 42 días desde la última exposición, ya sea en centros de cuarentena o en sus domicilios, plazo que se extiende hasta el 21 de junio.

Ghebreyesus aclaró que, aunque existen lineamientos internacionales para el manejo de este tipo de enfermedades, los países tienen soberanía para decidir su aplicación, por lo que no es posible imponer los protocolos.

El organismo también señaló que el riesgo para la población general en Tenerife y a nivel global es bajo, aunque reconoció la preocupación generada por el desembarco de pasajeros en la isla española.

Por su parte, Pedro Sánchez defendió la decisión de España de acoger la operación de repatriación y destacó la importancia de la cooperación internacional en situaciones sanitarias.

En paralelo, el primer ministro de Francia pidió reforzar la coordinación entre países europeos para enfrentar posibles casos de hantavirus, mientras que varias naciones de Europa y otros continentes han reportado infecciones vinculadas al brote.

El MV Hondius, que ha estado bajo seguimiento internacional tras la muerte de tres pasajeros, continúa su ruta hacia Países Bajos, donde se espera su arribo en los próximos días.