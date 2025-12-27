Explosiones en Kiev: Ataque masivo con drones y misiles rusos

La madrugada de este sábado (tiempo local de Ucrania, 26 de diciembre de 2025 en México) la capital ucraniana fue sacudida por potentes explosiones tras un ataque masivo con drones y misiles lanzado por las fuerzas rusas. Esta nueva escalada ocurre en un momento crítico de la diplomacia internacional, justo dos días antes del encuentro clave programado entre el presidente Volodimir Zelenski y el estadounidense Donald Trump en Florida.

Las sirenas antiaéreas comenzaron a sonar después de las 02:00 horas, obligando a miles de ciudadanos a buscar refugio en instalaciones subterráneas y estaciones de metro mientras los sistemas de defensa aérea intentaban interceptar los proyectiles.

Detalles de la Ofensiva

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, y el jefe de la administración militar, Timur Tkatchenko, informaron sobre la magnitud del ataque:

Intercepciones: La defensa aérea de la capital entró en operación inmediata sobre el cielo de la ciudad.

Impactos: Aunque se reportaron estallidos en diversas regiones, las autoridades continúan evaluando los daños materiales y posibles víctimas civiles.

Contexto bélico: Este bombardeo masivo coincide con la víspera de que el conflicto cumpla cuatro años desde la invasión a gran escala iniciada por Moscú.

Tensión Diplomática y Plan de Paz

El asalto es visto por analistas como una medida de presión por parte del Kremlin ante el viaje de Zelenski a Estados Unidos. El mandatario ucraniano busca discutir con Trump los detalles de un nuevo plan de paz que, según filtraciones recientes, contempla:

Congelamiento del frente: Mantener las líneas de combate actuales.

Disputa Territorial: Rusia mantiene el control de más del 19% del territorio ucraniano, un punto que sigue siendo el principal obstáculo para un cese al fuego definitivo.

Presión Rusa: La comunidad internacional observa si esta ofensiva busca debilitar la posición de Ucrania en la mesa de negociación antes del diálogo en Florida.

La administración militar de Kiev permanece en estado de máxima alerta, mientras las labores de rescate y recuento de daños continúan en las zonas afectadas por los impactos de los drones y misiles rusos.