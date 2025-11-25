Zelenski confirma reducción del Plan de Paz de Trump a 19 puntos

UCRANIA — El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este lunes la reducción del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto con Rusia. El documento original de 28 puntos fue acortado sustancialmente y ahora consta de 19 puntos, luego de intensas consultas mantenidas en Ginebra con delegaciones ucranianas, europeas y estadounidenses.

Zelenski informó que los cambios introducidos en el documento tuvieron en cuenta "muchas cuestiones planteadas por Ucrania", lo que permitió eliminar varios puntos del plan inicial de Trump que el gobierno ucraniano consideraba inasumibles. La labor de cabildeo de Ucrania, apoyada por sus socios europeos, fue crucial para reestructurar la propuesta.

¿Cuál es el nuevo marco de negociación?

La reducción del plan de paz, adelantada por el diario Financial Times, significa un ajuste significativo en la estrategia diplomática para abordar el conflicto. A pesar de los avances logrados en Ginebra, el mandatario ucraniano se mantuvo cauto respecto al futuro, advirtiendo que consensuar un documento final que pueda ser negociado con Rusia será "muy difícil".

Zelenski también adelantó que planea tratar personalmente los asuntos más sensibles de la conversación con el presidente Donald Trump, reconociendo la complejidad de la situación. El presidente ucraniano reiteró la importancia de la unidad y la colaboración de sus aliados internacionales para alcanzar una solución justa y duradera.

¿Qué implica la reducción del Plan de Paz?

La confirmación de la reducción del Plan de Paz de Trump marca un desarrollo clave en la búsqueda de un acuerdo de paz y subraya el papel mediador de Estados Unidos, aunque ajustado a las objeciones y necesidades de Ucrania en su conflicto con Rusia.