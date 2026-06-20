Samuel García recibe a la Princesa Tsuguko de Japón en Monterrey

MONTERREY, México — El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, acompañado por su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina AMAR a Nuevo León, encabezó este viernes una recepción oficial de carácter internacional en el Palacio de Gobierno para dar la bienvenida a la Princesa Tsuguko de Japón.

La distinguida visita de la integrante de la Familia Imperial japonesa se produce en un contexto de alta relevancia internacional para la entidad, coincidiendo con la celebración de los compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en la urbe regiomontana, donde la selección nacional de fútbol de Japón disputa de forma paralela sus encuentros oficiales.

La visita de la Princesa Tsuguko en Monterrey

Durante la ceremonia protocolaria efectuada en el recinto gubernamental, las autoridades locales y la comitiva asiática intercambiaron obsequios institucionales y manifestaron el mutuo interés por estrechar los vínculos diplomáticos, culturales y de cooperación económica que unen a la región con la nación del sol naciente. La delegación japonesa estuvo integrada además por representantes diplomáticos de primer orden con sede en territorio mexicano.

Mariana Rodríguez Cantú compartió a través de plataformas digitales diversos aspectos del encuentro bilateral, destacando la cordialidad del diálogo y la relevancia de proyectar la infraestructura, la cultura y la hospitalidad de Nuevo León ante personalidades de trascendencia global. En el marco del evento, se dialogó sobre la fuerte presencia de inversiones de origen japonés en el clúster industrial del estado de Nuevo León.

Intercambio cultural y económico

El encuentro concluyó con un recorrido por las áreas históricas del Palacio de Gobierno, consolidando a Monterrey como un epicentro de diplomacia internacional durante la justa deportiva mundial.