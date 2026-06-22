Katia García hará historia como árbitra en la Copa del Mundo 2026

MONTERREY, México — La silbante mexicana Katia Itzel García hará historia dentro del balompié internacional al ser designada de manera oficial como árbitra central para el compromiso mundialista entre las selecciones de Túnez y Países Bajos, consolidándose como la primera mujer de nacionalidad mexicana en asumir dicha responsabilidad en una Copa del Mundo varonil de la FIFA.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó el nombramiento de la colegiada azteca para este crucial encuentro correspondiente a la fase de grupos de la justa global de 2026. El partido se disputará en la cancha del Estadio Monterrey, un escenario que continúa albergando momentos de trascendencia histórica para el torneo.

García, quien cuenta con una destacada trayectoria en el arbitraje profesional tanto en el circuito local de la Liga MX como en torneos internacionales de la Concacaf, liderará un cuerpo arbitral que tendrá la encomienda de impartir justicia en un duelo de alta intensidad competitiva. Su designación reafirma la confianza de los comités organizadores en la calidad y preparación del arbitraje mexicano, abriendo un precedente histórico para las mujeres en el deporte nacional.

El choque entre las escuadras de Túnez y Países Bajos ha generado una importante expectativa entre los aficionados regiomontanos y globales, no solo por el nivel futbolístico de ambos cuadros, sino ahora también por el significado social y deportivo que reviste la presencia de Katia Itzel García con el silbato principal en el terreno de juego. El comité organizador en Nuevo León se reporta completamente listo para el desarrollo del encuentro bajo este histórico marco referencial.