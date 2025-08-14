Sheinbaum destaca logros en la lucha contra la pobreza en México

Claudia Sheinbaum destaca reducción histórica de la pobreza como resultado de la Cuarta Transformación

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este miércoles la reducción de la pobreza en México, señalando que este avance es un reflejo claro del impacto positivo que ha tenido el proyecto de la Cuarta Transformación en el país. Durante su conferencia matutina del 14 de agosto, Sheinbaum subrayó que este logro representa una transformación real en favor de quienes más lo necesitan.

Citando los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mandataria destacó que entre 2022 y 2024, 8.3 millones de personas salieron de la pobreza, lo cual calificó como un hecho "extraordinario" y sin precedentes en la historia reciente de México.

"Esta reducción es una hazaña de la Cuarta Transformación. No solo disminuyó la pobreza, también redujo la desigualdad. Eso significa que hoy hay una mejor distribución de la riqueza", afirmó Sheinbaum, atribuyendo estos resultados al incremento del salario mínimo, los programas sociales del Bienestar y el acceso garantizado a derechos fundamentales.

Además, lamentó que algunos medios de comunicación no hayan dado el peso informativo que este acontecimiento merece. "Una noticia como esta debería ser de ocho columnas. Estamos hablando de un cambio profundo que mejora la vida de millones de personas", apuntó.

En este contexto, Sheinbaum explicó que esta es la primera medición oficial de pobreza multidimensional realizada por el Inegi, luego de asumir funciones que anteriormente correspondían al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ahora desaparecido.

La presidenta concluyó que estos resultados validan el rumbo tomado por el gobierno en los últimos años y reafirman el compromiso de su administración con la justicia social y la inclusión.