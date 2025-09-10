57 personas heridas en explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha confirmado que la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia dejó un saldo de 57 personas heridas, de las cuales 19 se reportan en estado grave. Brugada Molina enfatizó que, hasta el momento, no hay reporte de víctimas mortales.

Los heridos fueron trasladados a varios hospitales para recibir atención médica. La distribución de los pacientes es la siguiente:

15 personas a la Clínica del IMSS de Los Reyes La Paz.

15 personas a la Clínica del ISSSTE Morelos.

12 personas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente.

9 personas al Hospital de la Ampliación Emiliano Zapata.

5 personas al Instituto Nacional de Rehabilitación.

1 persona al Hospital Rubén Leñero.

1 persona al Hospital del ISSSTE de Zaragoza.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México se encargará de brindar apoyo a todos los afectados. Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que se han dispuesto ambulancias en los hospitales con pacientes graves para facilitar cualquier traslado adicional.

Investigación en curso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. "Es un lamentable accidente... la Fiscalía está empezando las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó", declaró Brugada.

Respecto al conductor de la pipa, Pablo Vázquez señaló que aún no se tiene información sobre su estado o paradero. Las labores para extinguir por completo el fuego y enfriar el vehículo continúan, lo que permitirá a los investigadores obtener más detalles. Vázquez mencionó que, según imágenes de videovigilancia, se observó a personas con fuego en el cuerpo abandonando el vehículo.