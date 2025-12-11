Dron estadounidense vigila zonas estratégicas en Campeche y Tabasco

Un MQ-4C Tritón de la Marina de Estados Unidos habría sobrevolado zonas cercanas a Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz.

El medio de comunicación Código Magenta informó este martes que un dron presuntamente perteneciente a la Marina Armada de Estados Unidos realizó un vuelo de vigilancia durante la madrugada del miércoles sobre el Sureste mexicano. Las autoridades no han confirmado dicha información.

De acuerdo con el sitio, la aeronave no tripulada fue detectada mediante plataformas de datos abiertos que registran en tiempo real las trayectorias de aeronaves militares y civiles.

El MQ-4C Tritón en el sureste mexicano

El medio acompañó la información con una captura de la presunta ruta realizada por el dron. Según el reporte, el aparato habría volado en proximidad de las costas de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, siguiendo trayectorias que mantuvieron una distancia cercana al territorio nacional.

El medio identificó el vehículo aéreo como un MQ-4C Tritón, modelo de reconocimiento fabricado por Northrop Grumman y empleado por la Marina de Estados Unidos para misiones de vigilancia de largo alcance.

Vigilancia relacionada con proyectos estratégicos

Código Magenta señaló que, de confirmarse la incursión, el vuelo pondría bajo escrutinio a una de las zonas prioritarias para los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Durante el sexenio anterior, la administración federal impulsó proyectos de infraestructura de gran escala en esta región, entre ellos:

- El Tren Maya, uno de los proyectos insignia de conectividad en el Sureste.

- La refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, destinado al transporte y desarrollo industrial.

Además, en la zona fueron habilitadas decenas de instalaciones militares y la operación de varios de estos proyectos quedó bajo administración de las Fuerzas Armadas. El Sureste concentra también aproximadamente el 80% de las reservas probadas de petróleo del país, lo que incrementa su relevancia estratégica.

Estrategia de seguridad de EE. UU.

El mismo medio indicó que el presunto vuelo coincide con una etapa de reconfiguración de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. El Pentágono habría destinado el 10% de la capacidad operativa de sus Fuerzas Armadas para un despliegue militar calificado como "sin precedentes" en el Hemisferio Occidental. La movilización, según especialistas citados por Código Magenta, tendría un costo estimado de 200 millones de dólares diarios.

El reporte también menciona que esta operación se desarrolla en paralelo con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó al medio Politico que "no está descartada una incursión militar en México" en el marco de su estrategia para combatir a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

La supuesta vigilancia ocurre además en un contexto donde Estados Unidos mantiene presión diplomática y militar para propiciar un cambio político en Venezuela y exigir la salida de Nicolás Maduro.

Falta de confirmación oficial

Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ni estadounidense ha emitido una postura oficial sobre el presunto vuelo del MQ-4C Tritón o sobre la información difundida por Código Magenta. A falta de confirmación se aconseja que los datos publicados sean tomados con reserva hasta que exista una aclaración institucional.