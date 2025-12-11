Controversia por declaraciones de Richard Hart sobre el pan mexicano

Con el bolillo no: críticas a Richard Hart, dueño de Green Rhino, por llamarlo horrendo.

Tunden a Richard Hart, dueño de Green Rhino, por criticar el pan mexicano y asegurar que en el país no existe una cultura del pan. Richard Hart, dueño de Green Rhino en la CDMX, se encuentra en medio de la polémica luego de asegurar que en México no existe una cultura del pan.

Richard Hart, dueño de Green Rhino, genera polémica por llamar al bolillo horrendo. El nombre de Richard Hart, chef de origen británico, se viralizó en las redes sociales luego de que se difundió un audio de una entrevista donde criticó al bolillo mexicano. En el audio difundido se puede escuchar a Richard Hart asegurando que en México no existe una cultura del pan y que las tortas locales se hacen con pan industrial horrendo. "Voy a abrir la mejor panadería en CDMX... Sabes, en México realmente no tienen una cultura del pan, hacen tortas horrendas de pan industrial".

Críticas a Richard Hart

Las declaraciones de Richard Hart de inmediato causaron una gran indignación en las redes sociales por la manera en que se expresó del pan de un país en el que acaba de abrir su panadería. Tunden a Richard Hart, dueño de Green Rhino, por criticar el pan mexicano. A través de las redes sociales, usuarios explotaron en contra de Richard Hart recordando la importancia del pan mexicano en la gastronomía del país. Tal fue el caso de la chef mexicana conocida como Tania Nana, quien mostró su molestia por estas declaraciones.

Y es que recordó que el pan mexicano ha dado la vuelta al mundo y ha sido reconocido por su gran sabor. Además, recalcó que al igual que la gastronomía mexicana, existen diferentes versiones porque cada panadero tiene su propia receta. Tania Nana criticó que un chef extranjero arremeta contra la panadería mexicana y más cuando tiene un negocio en el país. Algunos usuarios compartieron técnicas, procesos y variedades con las que se realiza el pan, para contradecir la idea de que en México no hay cultura del pan.

Impacto en la comunidad

La conversación pasó de un simple comentario desafortunado a un debate sobre el valor del bolillo, la tradición de las tortas y la importancia de respetar la gastronomía local.