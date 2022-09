Acepta AMLO hackeo y reconoce que está enfermo

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que un grupo de hackers denominado Guacamaya efectivamente vulneraron la seguridad cibernética de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y reconoció que la información difundida por Carlos Loret de Mola sobre su salud es cierta.

"Es cierto. Hubo un ataque cibernético", aceptó el presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su conferencia de prensa Mañanera y ser cuestionado sobre el obligado tema del robo de información clasificada que sufrió la Secretaría de la Defensa.

Para el presidente, el ataque cibernético fue ejecutado por un grupo de hackers internacional, quienes ya han hecho robos de información similares a los gobiernos de Guatemala, Colombia, Chile y el Salvador.

Asimismo, AMLO comentó que el robo de información se perpetró cuando la SEDENA realizó "un cambio", según le comentó el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la dependencia.

SOBRE SU SALUD

"Si son ciertos. Yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos...Y otros males, todos los que se mencionan ahí", señaló AMLO, previó poner una canción de Chico Che, para minimizar el peso de la información filtrada y que se acababa de reconocer.

Para minimizar el hackeo, López Obrador asegura que toda la información difundida es pública y reitera que todo lo dicho por Loret de Mola es cierto.

"Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había un riesgo de infarto, me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo... me dijeron hay que hacerlo, les pedí unos días y en eso me dio COVID y tuve que esperar que pasara el COVID y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo", reconoció el presidente.

El presidente López Obrador, también reconoció que padece tiroides, los cuales le fueron diagnosticados cuando le realizaron varios estudios clínicos en el marco del cateterismo que le practicaron.

"No pienso en eso, me siento bien y cuento con el apoyo de la gente, muy buenas vibras", responde López Obrador al ser cuestionado si piensa "en perder la vida en el ejercicio presidencial".

QUE DIJO CARLOS LORET DE MOLA

El medio Latinus dio a conocer la que es la más grave vulneración de la ciberseguridad del gobierno mexicano porque contiene datos de seguridad nacional y aseguró haber accedido a varios documentos, también señaló que el presunto hackeo fue realizado por activistas que obtuvieron seis terabytes de información, que van desde 2016 hasta septiembre de este año.

El grupo de hackers, autodenominado Guacamaya, publicó un sitio en el que afirma que ofrecerá la información obtenida a periodistas e investigadores. El grupo asegura estar en contra de las actividades de los ejércitos y otras instituciones de seguridad.

"La creación de los ejércitos como entes institucionales, como fuerza armada organizada y profesional, es la garantía de los estados para mantener presos a sus habitantes", dice.

El conductor Carlos Loret de Mola dijo que hay informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política, así como transcripciones de intervenciones telefónicas, fotografías, directorios y seguimiento a personajes como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.