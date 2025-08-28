Omar García Harfuch descarta que el Cártel de Sinaloa esté 'terminado'

CIUDAD DE MÉXICO (28 de agosto de 2025) — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó este jueves que el Cártel de Sinaloa haya quedado "terminado" pese a la captura de sus máximos líderes, y afirmó que el grupo criminal mantiene su actividad gracias a la existencia de múltiples cabecillas. El funcionario aclaró que "no, no puede estar terminado el cártel (...) porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa"

Durante la conferencia matutina presidencial, Harfuch explicó que figuras históricas como Ismael ´El Mayo´ Zambada y Joaquín ´El Chapo´ Guzmán ya están recluidos en Estados Unidos, pero subrayó que aún existen células delictivas activas y líderes importantes que siguen operando en el país. Agregó que algunas facciones están debilitadas, pero no ausentes

Además, el secretario descartó cualquier vínculo entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG, señalando que reportes sobre supuestas alianzas —como narcomantas que sugerían la presencia de miembros del CJNG en Sinaloa— podrían ser tácticas de intimidación entre grupos rivales, sin que exista evidencia firme que lo respalde

Este pronunciamiento se da en un contexto de conflictividad interna marcada. Desde septiembre de 2024, una guerra fratricida ha enfrentado a las facciones conocidas como Los Chapitos, lideradas por los hijos de "El Chapo", y La Mayiza, ligada a los herederos de "El Mayo", situación que ha provocado miles de muertos y desaparecidos.

Ante ello, las autoridades federales han reforzado los operativos en Sinaloa, con el objetivo de desmantelar las estructuras criminales que, aunque deterioradas, persisten activas y representan un riesgo para la estabilidad regional