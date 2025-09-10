Apoyo financiero a Pemex ante deuda corrupta

Pemex requiere apoyo por ‘la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña’: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una de sus mayores crisis financieras debido a la deuda heredada de administraciones anteriores. Durante su conferencia en Palacio Nacional, explicó que, según el Paquete Económico 2026 presentado por el secretario de Hacienda, Édgar Amador, la empresa productiva del Estado deberá cubrir 250 mil millones de pesos en vencimientos e intereses el próximo año.

Para dimensionar la cifra, Sheinbaum comparó: “El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles costó 75 mil millones de pesos. La deuda que dejaron Calderón y Peña en Pemex equivale a más de tres veces esa inversión”.

“LA MALDITA DEUDA CORRUPTA”

La mandataria federal no escatimó calificativos y aseguró que se trata de una deuda irresponsable y corrupta, adquirida en sexenios anteriores mediante contratos y financiamientos que hoy ponen en aprietos al erario.

“¿Podemos no pagar? No, no podemos no pagar. Son deudas con bancos y fondos internacionales. Si Pemex tuviera que asumir solo el pago, resultaría insostenible. Así la vamos a llamar: la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña”, declaró.

La frase se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, reflejando el impacto político y mediático del señalamiento directo contra sus predecesores.

RESPALDO A PEMEX PESE A LOS COSTOS

Sheinbaum dejó claro que su administración continuará apoyando a Pemex, pues dejarlo a la deriva representaría un riesgo mayor para la estabilidad económica del país.

“No hay alternativa más que cumplir con los compromisos financieros. Es una deuda heredada que no podemos eludir. Nuestro deber es evitar que esa carga afecte más las finanzas públicas”, subrayó.

De acuerdo con Hacienda, el plan financiero contempla destinar recursos federales adicionales para que Pemex no enfrente solo el pago de los vencimientos, lo que implica un esfuerzo presupuestal significativo.

EL IMPACTO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS

La deuda de Pemex ha sido uno de los principales temas de preocupación para las agencias calificadoras internacionales. Con un pasivo total que supera los 100 mil millones de dólares, la petrolera mexicana es considerada una de las más endeudadas del mundo.

Expertos señalan que, de no recibir apoyo gubernamental, la empresa enfrentaría graves problemas de liquidez que pondrían en riesgo no solo sus operaciones, sino también la estabilidad económica nacional.