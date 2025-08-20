Mayo Zambada se declara culpable ante autoridades estadounidenses

Ismael "el Mayo" Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable de dos cargos criminales en Estados Unidos, luego de alcanzar un acuerdo con las autoridades judiciales estadounidenses.

Según documentos oficiales, Zambada comparecerá ante la Corte del Distrito Este de Nueva York el próximo 25 de agosto, donde cambiará su declaración inicial de no culpabilidad. Los cargos que admitirá son empresa criminal continua y crimen organizado, ambos derivados de su participación en la estructura delictiva del cártel durante décadas.

Unificación de cargos en Nueva York

Uno de los cargos que enfrentaba originalmente provenía del Distrito Oeste de Texas. Sin embargo, bajo la Regla 20 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el acusado aceptó que ese cargo fuera trasladado a Nueva York para consolidar el proceso judicial.

El traslado fue autorizado el pasado 18 de agosto, con el objetivo de simplificar el juicio y evitar duplicidad en los procedimientos legales.

El principio del fin para una figura emblemática del narco

Aunque Zambada nunca ha sido capturado por las autoridades mexicanas o estadounidenses, este acuerdo judicial marca un giro inesperado en el caso de uno de los narcotraficantes más influyentes y escurridizos del continente. Su supuesta participación activa en el Cártel de Sinaloa por más de tres décadas lo colocó como una figura clave, incluso después de la captura y extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Por ahora, se desconoce si esta declaración de culpabilidad implica una colaboración con las autoridades o si podría derivar en futuras reducciones de pena para otros miembros del cártel.