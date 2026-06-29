Gobierno de Tamaulipas defiende a Américo Villarreal tras señalamientos

El Gobierno de Tamaulipas rechazó de manera categórica los señalamientos difundidos en diversos medios de comunicación contra el gobernador Américo Villarreal Anaya, derivados de un reportaje publicado el pasado 27 de junio por The New York Times.

A través de un pronunciamiento público, la administración estatal sostuvo que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en Estados Unidos, que respalde las versiones difundidas. En el documento, el gobierno estatal aseguró que el mandatario niega de manera "categórica, absoluta y contundente" los hechos que se le atribuyen y sostuvo que no existe sustento legal para las afirmaciones publicadas.

"El Gobernador Américo Villarreal Anaya niega de manera categórica, absoluta y contundente los señalamientos difundidos en su contra. Negamos en su totalidad los hechos que se le atribuyen. No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que los sustente", señala el primer punto del comunicado.

Gobierno cuestiona el uso de fuentes anónimas en el reportaje

En su posicionamiento, el Gobierno de Tamaulipas afirmó que el propio reportaje del diario estadounidense no presenta los señalamientos como hechos comprobados, sino que los atribuye a cinco personas cuya identidad permanece reservada. De acuerdo con la administración estatal, la publicación indica que dichas personas "no estaban autorizadas a hablar públicamente", por lo que se trata de fuentes anónimas. Asimismo, destacó que el texto periodístico también consigna que el propio gobernador ya había rechazado previamente los señalamientos.

"El propio reportaje del New York Times no presenta esa investigación como un hecho probado. La atribuye a cinco personas que, en palabras del diario, 'no estaban autorizadas a hablar públicamente', es decir, a fuentes anónimas, y consigna que el Gobernador ya había negado los señalamientos. Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada", señala el comunicado.