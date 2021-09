Adeudo millonario; Móvil del ataque con explosivo en Salamanca

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato dio a conocer la investigación por la que se llegó a la detención de dos personas, identificadas como Eduardo y Cristina "N", señaladas de ser las responsables del ataque del domingo pasado en Salamanca en el que murieron dos personas, y cuyo móvil fue un adeudo millonario por un negocio que no se concretó.

"Eduardo y Cristina ´N´ conocían a la víctima fallecida, Mauricio, y habían realizado negociaciones comerciales que concluyeron en malos términos y que motivaron una discrepancia irreconciliable por un adeudo millonario", dijo Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la FGE de Guanajuato, en conferencia de prensa ofrecida la tarde de este jueves.

De acuerdo con las investigaciones, Eduardo y Cristina "N" arribaron el 19 de septiembre al municipio de Cortazar, Guanajuato, a bordo de una camioneta de su propiedad, de la cual descargaron el paquete con el explosivo, que la fiscalía detalló fue de manufactura artesanal.

En Cortazar, pidieron el servicio de un taxi local para que los llevara a Salamanca, llevando con ellos el artefacto. Al llegar a Salamanca, solicitaron los servicios de una empresa de mensajería con motocicletas, al que dieron las instrucciones para entregar el paquete con el explosivo a la víctima identificada como "Mauricio".

Para regresar a Cortazar, la pareja usó el servicio de otro taxi, y al llegar a este municipio, abordaron su camioneta.

"Existió una sociedad, no podemos decir si fue formal, es decir, establecida mediante un documento lo cierto es que tenían un relación de sociedad comercial, en apariencia para poder llevar a cabo el inicio de negocio del cual se esta hablando, es decir del restaurante, se aportó una cantidad de dinero millonaria, y que al final de este acuerdo no hubo una sociedad como tal dado que no fue incluido dentro del inicio de este negocio", dijo el fiscal de Guanajuato.

La dos personas detenidas serán acusadas por la Fiscalía de Guanajuato de homicidio calificado en agravio de las dos personas que murieron por la explosión del artefacto, así como de tentativa de homicidio por las personas que resultaron lesionadas.

La tarde del pasado domingo un artefacto detonó a las afueras de un casino en Salamanca; la explosión mató a dos personas y dejó a cinco más heridas. Las autoridades informaron que la caja con el artefacto explosivo fue entregado a las 19:14 horas por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.

En un comunicado publicado pasadas las 21:00 horas del domingo, la Fiscalía de Guanajuato detalló que el artefacto explosivo en forma de caja fue entregado a dos personas a las afueras del inmueble ubicado en la avenida Faja de Oro, en el municipio de Salamanca, y que al momento de abrirla para ver su contenido, esta detonó.