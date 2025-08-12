Adidas en el ojo del huracán por huaraches 'Oaxaca Slip On'

¿Adidas en problemas por apropiación cultural? Sheinbaum y autoridades reaccionan ante polémica por huaraches ´Oaxaca Slip On´

La reconocida marca deportiva Adidas se encuentra en el centro de la controversia tras el lanzamiento de su modelo ´Oaxaca Slip On´, un calzado inspirado en los tradicionales huaraches de Oaxaca. El diseño ha sido fuertemente criticado por haberse basado en la herencia cultural de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, en la Sierra Norte del estado, sin solicitar autorización ni brindar reconocimiento a los artesanos originarios.

La situación ha generado una ola de críticas en redes sociales y medios nacionales, donde ciudadanos y defensores del patrimonio cultural han acusado a la empresa de apropiación cultural y han exigido medidas por parte del gobierno mexicano.

En respuesta, autoridades culturales y federales han comenzado a tomar cartas en el asunto. La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes 8 de agosto que su administración ya trabaja en una legislación enfocada en proteger los derechos de los pueblos originarios frente a la explotación indebida de sus diseños y expresiones culturales.

Por otro lado, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, confirmó que ya se ha entablado comunicación tanto con Adidas como con el Gobierno de Oaxaca. El objetivo, dijo, es establecer un diálogo que permita llegar a un acuerdo con la comunidad afectada, incluyendo una posible compensación, cuyos detalles aún no se han dado a conocer.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de proteger legalmente el patrimonio de las comunidades indígenas frente al uso comercial no autorizado por parte de grandes marcas.