Adidas México ofrece disculpa pública por diseño inspirado en huaraches zapotecos

Adidas se disculpa públicamente por apropiación cultural en diseño de calzado inspirado en huaraches zapotecos

Oaxaca, México. — Tras la controversia generada por el lanzamiento del modelo de calzado ´Oaxaca Slip On´, la marca alemana Adidas ofreció una disculpa pública a la comunidad de Villa Hidalgo Yálalag, en Oaxaca, luego de ser señalada por apropiación indebida de un diseño tradicional zapoteco.

La polémica comenzó el pasado 4 de agosto, cuando usuarios en redes sociales y autoridades estatales denunciaron que el modelo presentaba una fuerte similitud con los huaraches tradicionales elaborados por artesanos de esa comunidad. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, exigió a la empresa la suspensión inmediata de la promoción y comercialización del producto, además de solicitar una reunión formal para abordar la situación.

En respuesta, Adidas México envió una carta firmada por Karen Vianey González, directora Legal y de Cumplimiento, en la que expresó su disposición al diálogo y reconoció la importancia del patrimonio cultural zapoteco. "Valoramos profundamente la riqueza cultural de los pueblos originarios de México y estamos comprometidos con un proceso de reparación", señaló la compañía.

Como resultado de este acercamiento, Adidas ofreció una disculpa pública durante una ceremonia oficial realizada en Villa Hidalgo Yálalag. En su intervención, González reconoció que el modelo ´Oaxaca Slip On´ fue diseñado tomando inspiración en el calzado tradicional del pueblo zapoteco y aceptó que dicha acción pudo causar malestar. "Ofrecemos una disculpa pública por el uso no autorizado de elementos culturales que son patrimonio de esta comunidad", afirmó.

En el evento estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y asesores legales de la comunidad. Durante la ceremonia también se firmó un acuerdo bilateral en el que Adidas se compromete a evitar futuras acciones que impliquen apropiación cultural sin consentimiento, además de establecer mecanismos de colaboración con comunidades indígenas.

El caso ha sido un llamado de atención sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos originarios y la necesidad de que las grandes marcas reconozcan y respeten los derechos colectivos de las comunidades artesanales.