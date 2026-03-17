Adrián de la Garza: la carta fuerte del PRI para recuperar Nuevo León

El escenario político en Nuevo León comienza a tomar forma rumbo a las elecciones de 2027, y el Partido Revolucionario Institucional ya tiene a su principal apuesta: Adrián de la Garza Santos.

Actual alcalde de Monterrey y una de las figuras más consolidadas del priismo en el norte del país, De la Garza ha sido señalado como el candidato que buscará devolverle al PRI el control del estado.

Un perfil con experiencia... y ambición política

No se trata de un improvisado. Adrián de la Garza ha construido una trayectoria sólida dentro de la política local: ha sido alcalde de Monterrey en varias ocasiones y también ocupó cargos clave en seguridad pública.

Su experiencia administrativa y su presencia en la vida política regiomontana lo colocan como un perfil competitivo en una entidad donde el PRI busca reinventarse y recuperar terreno perdido.

La estrategia del PRI: unidad y alianzas

El anuncio de su posible candidatura no llega solo. Forma parte de una estrategia más amplia del PRI para fortalecerse rumbo a los próximos comicios.

La dirigencia nacional ha dejado claro que la prioridad será consolidar la unidad interna y construir alianzas que eviten la fragmentación del voto opositor.

En este contexto, no se descarta que el partido repita fórmulas de coalición con otras fuerzas políticas, una táctica que ya ha dado resultados en elecciones recientes.

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Un reto grande: competir en un estado clave

Nuevo León es uno de los estados más importantes del país en términos económicos y políticos. Ganarlo no será sencillo.

En la elección de 2021, Adrián de la Garza ya compitió por la gubernatura, aunque quedó en segundo lugar, lo que demuestra que cuenta con una base electoral relevante, pero también que enfrenta una competencia fuerte.

Ahora, con más experiencia y mayor posicionamiento, el reto será convencer a un electorado cada vez más exigente.

¿Puede el PRI volver a gobernar Nuevo León?

La apuesta por Adrián de la Garza refleja una intención clara: regresar al poder estatal con un perfil conocido, con estructura política y con capacidad de movilización.

Sin embargo, el panorama político ha cambiado. Nuevas fuerzas, alianzas cambiantes y un electorado menos leal a los partidos tradicionales obligarán al PRI a hacer algo más que confiar en la experiencia.

La contienda apenas comienza, pero una cosa es segura: el nombre de Adrián de la Garza ya está en el centro del tablero político en Nuevo León.