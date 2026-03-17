Claudia Sheinbaum propone reducir regidores en municipios: iniciativa al Senado

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió este martes una iniciativa de reforma al Senado de la República con el objetivo de reducir el número de regidores y síndicos en los ayuntamientos de todo el país. La propuesta busca modificar la integración de los gobiernos locales bajo un esquema de austeridad republicana, argumentando que el exceso de representantes en los cabildos municipales genera un gasto burocrático innecesario que drena los recursos destinados a servicios públicos e infraestructura básica.

La iniciativa presidencial plantea que la cantidad de regidores se determine estrictamente por el número de habitantes de cada demarcación, eliminando las plazas excedentes que actualmente operan en diversos municipios del territorio nacional. Según el documento enviado a la Cámara Alta, esta medida no solo pretende generar ahorros significativos para las finanzas públicas, sino también agilizar la toma de decisiones dentro de los cabildos, evitando el estancamiento legislativo local y fomentando una administración más eficiente y cercana a la ciudadanía.

La propuesta de Claudia Sheinbaum busca modificar la estructura de los gobiernos locales en México.

El Plan de Sheinbaum para el Senado contempla un ajuste proporcional que obligaría a las legislaturas estatales a reformar sus constituciones locales para armonizarlas con la nueva norma federal. Voceros del Gobierno de México señalaron que en muchos casos los ayuntamientos destinan un porcentaje desproporcionado de su presupuesto al pago de dietas y compensaciones de regidores, dejando un margen mínimo para la operación de seguridad o pavimentación. Esta reforma se presenta como una continuación de las políticas de control de gasto que han caracterizado a la actual administración.

La iniciativa plantea que el número de regidores dependa de la población de cada municipio.

La propuesta ha generado reacciones inmediatas entre las diversas fuerzas políticas. Mientras que los legisladores del partido oficialista defienden la medida como un paso necesario para eliminar privilegios, sectores de la oposición han manifestado su preocupación por la posible reducción de la representatividad de las minorías en los gobiernos locales. Los críticos argumentan que recortar el número de regidores podría dificultar la pluralidad política en los municipios más pequeños, concentrando el poder en la figura del presidente municipal de turno.

Por su parte, especialistas en administración pública sugieren que la reforma debe ir acompañada de mecanismos que fortalezcan la profesionalización de los funcionarios restantes, asegurando que la reducción de personal no se traduzca en una disminución de la capacidad de fiscalización del presupuesto municipal. El Senado de la República recibió la iniciativa este 17 de marzo y se espera que sea turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación en las próximas semanas, en lo que se prevé sea uno de los debates legislativos más intensos del periodo ordinario.

Legisladores de diferentes partidos reaccionan ante la propuesta de reducción de regidores.

Con este movimiento, Claudia Sheinbaum busca consolidar su agenda de transformación institucional desde la base de la pirámide gubernamental. De ser aprobada, la reducción de regidores en municipios de México representaría uno de los cambios más estructurales en la vida política local de las últimas décadas, redefiniendo la forma en que se ejerce el poder en las comunidades y marcando un nuevo estándar de disciplina financiera para los gobiernos de proximidad durante el resto de su sexenio.